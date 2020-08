Robert Trump falleció este sábado a los 71 años en el hospital de Manhattan, en Nueva York, poco después de que el mandatario estadounidense lo fuera a visitar.

"Con dolor de corazón comunico que mi maravilloso hermano, Robert, ha fallecido pacíficamente esta noche. No solo era mi hermano, era mi mejor amigo. Lo echaremos mucho de menos, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo continuará vivo en nuestros corazones para siempre. Te amo. Descansa en paz".

Trump había visitado a su hermano el viernes en Nueva York, solo un día antes de su muerte cuya causa, por el momento, no se ha hecho pública aunque según ha informado The New York Times, Robert Trump, había sufrido una hemorragia cerebral a causa de una caída reciente.

ADEMÁS:

Su hija, Ivanka Trump, también se manifestó en las redes sociales al conocer la muerte de su tío.

"Tío Robert, te amamos. Estas en nuestros corazones y oraciones, siempre", manifestó en la red social Twitter-

Tras la muerte de Robert, al presidente le quedan sus hermanas, la jueza Maryanne Trump Barry de 83 años y la ejecutiva Elizabeth Trump Grau de 78.