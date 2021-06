El Bitcoin cae por debajo de los US$ 36.000

El Bitcoin, la mayor criptomoneda, llegó a tocar los US$ 33.400 en la mañana de este domingo, casi un 20% por debajo de los US$ 41.200 que cotizó el martes.

El Bitcoin, la mayor criptomoneda llegó a tocar los US$ 33.400 en la mañana de este domingo, casi un 20% por debajo de los US$ 41.200 que cotizó el martes por la tarde, aunque luego recuperó fuerza para situarse arriba de los US$ 35.400 en horas de la tarde, según datos del portal Coinmarketcap.