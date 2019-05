Las calles de Caracas están repletas de venezolanos. Durante el trascurso de la mañana y de la tarde se registraron incidentes, disparos, piedrazos, lanzamiento de bombas lacrimógenas, corridas e incluso una tanque de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) arrolló a un grupo de manifestantes.

Embed ¡Imágenes fuertes!. Una tanqueta de leales a @NicolasMaduro pasa por encima de manifestantes en Caracas pic.twitter.com/It4wayGkGJ — nicaraguainvestiga (@nicaraguainvest) 30 de abril de 2019

Embed

Embed Actualización #Venezuela

Disparos y lacrimógenas en distribuidor Altamira en Caracas



pic.twitter.com/XU9AHLaXGH — Miguel Antezana (@MiguelAntezana) 30 de abril de 2019

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la situación "está controlada" y que el 80% de los militares que se sublevaron han vuelto a sus unidades "y se pusieron al mando de sus comandantes".

De acuerdo al funcionario, los militares fueron engañados" a La Carlota donde intentaron "hacer un golpe de estado de magnitud mediocre". Además, remarcó que las Fuerzas Armadas "están cohesionadas" y que el grupo de militares que respaldó a Guaidó "fue derrotado".

Al mismo tiempo, el militar responsabilizó a la dirigencia opositora "de toda muerte y acto de violencia que ocurra tras el alzamiento militar. El que llegue a Miraflores por la violencia, será derrocado por la violencia"

Tras los primeros enfrentamientos, tanto Guaidó como Maduro se expresaron a través de Twitter. El líder chavista, llamó a la "máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz".

Embed ¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 de abril de 2019

Embed ¡El momento es ahora!



Los 24 estados del país han asumido el camino: calle sin retorno. El futuro es de nosotros: pueblo y Fuerza Armada unidos por el cese de la usurpación.



¡Juntos somos invencibles! #TodaVenezuelaALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Cerca de las seis de la mañana hora argentina, en un video grabado, el líder opositor aseguró que tiene el apoyo de un grupo de "valientes soldados"."Han sido años de miedo, hoy se vence ese miedo, hoy como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada, convoco a todos los soldados a acompañarnos en esta gesta en el marco del Constitución, en el marco de la lucha no violenta", agregó Guaidó.

Embed Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0 — Leopoldo López (@leopoldolopez) 30 de abril de 2019

“Lo primero es que queda en evidencia que no hay un respaldo como dicen de las fuerzas armadas al régimen de Maduro”, dijo Guaidó y agregó: "No fue sencillo, producto de la persecución; no ha sido sencillo, producto de la tortura, pero lo hemos logrado y hoy hay un encuentro en las calles de Venezuela junto a los soldados”.

ADEMÁS:

Para Bolsonaro, si gana el kirchnerismo Argentina puede ser "otra Venezuela"

Estado Islámico: el jefe del grupo terrorista aparece en video por primera vez en cinco años

Guaidó no dijo quiénes eran los militares que estaban junto a él, ni qué cargos tienen, pero dice que en “las próximas horas" consolidará “todo el respaldo de cara a la transición de Venezuela”.

Con el lanzamiento de la fase final de la "Operación Libertad", el líder opositor confía en que la jornada de este 30 de abril esté marcada por la “expresión ciudadana, exigencia de cambio y el inicio de la transición en Venezuela”. Él hizo un llamado reiterativo a que sean manifestaciones pacíficas, pues el respaldo popular y la protesta cívica es “determinante” para dar el empezar la transición.

Venezuela

Desde el régimen chavista, por su parte, afirmaron que están "enfrentando y desactivando" un golpe de Estado y reclamaron a las fuerzas leales que vayan al palacio presidencial.

Padrino López además dijo que los cuarteles del país están funcionando con “normalidad. “Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los pseudo líderes políticos que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror”, indicó el funcionario.