Elecciones en Venezuela: acusaciones de fraude, respaldo e incredulidad en el mundo

En declaraciones desde Tokio este lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Washington tiene "serias preocupaciones" sobre el resultado anunciado, ante la posibilidad de que "no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano".

"Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que las autoridades electorales compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen la tabulación de los votos. La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia", dijo Blinken.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo por su parte que resulta "vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales", al tiempo que llamó a respetar la voluntad del pueblo venezolano, en una jornada de votación que describió como "pacífica" y que contó con una participación "masiva".

Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió en X "la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables" y respetar "la voluntad democrática" de los venezolanos. Albares también hizo un llamamiento a la calma y el civismo que, según dijo, caracterizaron la jornada de votación del domingo.

Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido no aceptó la legitimidad de la elección de Maduro, actualizó el lunes sus recomendaciones de viaje a Venezuela y aconsejó a los ciudadanos británicos en el país sudamericano que "permanezcan en casa si es posible" tras las elecciones presidenciales del país.

"El Reino Unido no acepta la legitimidad de la actual administración establecida por Nicolás Maduro", dijo la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) en su último consejo de viaje, que añadió: "La situación en Venezuela es actualmente tensa y deben permanecer en casa si es posible".

Los gobiernos de China, Rusia o Irán felicitaron a Nicolás Maduro

“Me gustaría reiterar la voluntad de proseguir nuestro trabajo constructivo sobre la actual agenda bilateral e internacional. Recuerde que usted siempre es bienvenido en tierras rusas”, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, al felicitar a Maduro.

Putin subrayó que “las relaciones ruso-venezolanas tienen un carácter estratégico”.

“Estoy convencido de que sus actividades como jefe de Estado seguirán contribuyendo a su progresivo desarrollo en todos los ámbitos. Esto responde plenamente a los intereses de nuestros pueblos amigos y va en consonancia con la construcción de un orden mundial más justo y democrático”, dijo.

En la misma línea, China felicitó al país sudamericano por una “exitosa celebración” de elecciones y al actual presidente, Nicolás Maduro, por su reelección, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país caribeño anunciara su victoria en los comicios celebrados este domingo.

Al igual que Rusia, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian recordó que China y Venezuela son “buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente”.

“Felicitamos al pueblo y al gobierno de Venezuela por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales en este país, así como al presidente electo del pueblo venezolano”, dijo, por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, en su cuenta de X.

El diplomático afirmó que estas elecciones presidenciales indicaron “la institucionalización del proceso democrático” a pesar de “algunas amenazas y sanciones crueles e injustas impuestas a Venezuela”.

“La República Islámica de Irán renueva su apoyo y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela para avanzar en sus programas nacionales de desarrollo y fortalecer la cooperación bilateral”, aseguró Kananí.

Respaldos y dudas hacia Maduro en América Latina

En América Latina, también se pronunciaron sin falta a favor de Maduro los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia, afines al régimen chavista.

“Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones”, celebró el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en X.

A Maduro “nuestro Homenaje y Saludo, en Honor, Gloria y por Más Victorias”, lanzó el gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, mandándole “nuestro abrazo de Siempre”.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, saludó que “se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas”, mientras que ratificó su “voluntad de continuar fortaleciendo nuestros lazos de amistad”.

La mandataria de Honduras, Xiomara Castro, felicitó a Maduro por “su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía y el legado histórico del Comandante @chavezcandanga”, el fallecido Hugo Chávez, quien lo ungió como su sucesor.

Por su lado, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo a través de un mensaje en la red social X: “Así no! Era un secreto a voces. Iban a ´ganar´ sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.

En tanto, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, dijo que su gobierno no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable" y señaló que los resultados que publicó el CNE "son difíciles de creer", por lo que exigió "total transparencia de las actas y el proceso", y que "veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados".

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados", escribió en su cuenta de X.

Además, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo en la misma red social que "es importante despejar cualquier duda sobre los resultados" de las elecciones en Venezuela y comentó: “La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores.

“Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso. Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente", aseveró.