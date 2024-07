Milei denunció fraude en Venezuela y Maduro lo trató de "cobarde, feo y estúpido"

"Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”, expresó.

VENEZUELA VOTA: Maduro al presidente argentino Milei: "Milei, cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo. Es un tipo feo y estúpido y se saca fotos de estúpido". pic.twitter.com/It5eLYyPSN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 29, 2024

Luego, sumándose a los cánticos de sus seguidores continuó con sus agravios a Milei: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.

Previamente, Milei había señalado en sus redes sociales: “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”.

DICTADOR MADURO, AFUERA!!!



Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte.… — Javier Milei (@JMilei) July 29, 2024

“Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, agregó y sentenció: “Dictador Maduro, afuera!!!”, manifestó Milei.

Según el Consejo Nacional Electoral venezolano, Maduro ganó con el 51,2% de los votos frente a Edmundo González, aunque hubo acusaciones de fraude electoral y el mandatario dijo: "Venezuela puede decir hoy en esta madrugada que está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo XXI".

"Este es un triunfo de la esperanza, de la verdad, del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para construir una sociedad alternativa al capitalismo salvaje. Nuestro socialismo del siglo XXI, con la carga definitiva del independentismo bolivariano y la carga espiritual de nuestro señor Jesucristo. Somos el pueblo de Cristo”.

Estados Unidos expresó sus “serias preocupaciones” tras el triunfo de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó sus "serias preocupaciones" por los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que declaró vencedor a Nicolás Maduro, mientras que el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo que "no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él".

Blinken pidió que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos para garantizar "la transparencia y la rendición de cuentas" y señaló: "Tenemos serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”.

“Es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos", declaró.

Las felicitaciones de Putin y China

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Maduro, según informó este lunes el Kremlin en su canal de Telegram y le recordó que siempre será "un invitado bienvenido en suelo ruso".

"Las relaciones ruso-venezolanas tienen el carácter de una asociación estratégica. Estoy seguro de que sus actividades al frente del Estado seguirán contribuyendo a su desarrollo progresivo en todas las direcciones", señaló.

Asimismo, Putin añadió: "Esto responde plenamente a los intereses de nuestros pueblos amigos y está en consonancia con la construcción de un orden mundial más justo y democrático. Quisiera confirmar nuestra disposición a proseguir nuestro constructivo trabajo conjunto sobre cuestiones de actualidad de la agenda bilateral e internacional".

En tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, felicitó a Nicolás Maduro por la reelección: “China y Venezuela son buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente. Este año se celebra el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. China concede gran importancia al desarrollo de las relaciones China-Venezuela y está dispuesta a trabajar con Venezuela para enriquecer continuamente la connotación de la asociación estratégica China-Venezuela de todo tiempo y beneficiar mejor a los pueblos de los dos países”.