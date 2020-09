Elon Musk le respondió a Bill Gates: "todo el mundo muere"

El fundador de Microsoft, que había tildado de “indignantes” las declaraciones de Musk acerca de las medidas tomadas para prevenir el Covid 19, dijo en los últimos días sobre el multimillonario: "No está muy involucrado en el tema de las vacunas. Hace un gran coche eléctrico. Y sus cohetes funcionan bien. Por eso se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda las áreas (en las que) no está demasiado involucrado".

Ante esto, Musk dijo: "Gates dijo algo acerca de que yo no sabía lo que estaba haciendo. En realidad, hacemos las máquinas de vacunas para CureVac".

ADEMÁS:

Durante la misma entrevista, que le concedió al programa “Sway” del New York Times, el empresario contó que cree que se contagió de coronavirus en enero y aseguró que es poco probable que él y sus hijos necesiten vacunarse. Y cuando le preguntaron ante el riesgo de que su familia o sus empleados contraigan la enfermedad (sus empresas no cerraron durante la pandemia), y qué pasaría si alguien falleciera, su respuesta fue contundente: “todo el mundo muere”.

"Lo correcto hubiera sido no haber hecho un bloqueo para todo el país. Esta es una situación en la que no se gana. Esto ha disminuido mi fe en la humanidad", sentenció.