Escala el conflicto en Los Ángeles: Trump envía más soldados y confronta con el gobernador

En medio de los disturbios, Trump decidió enviar a ese estado 2.000 agentes de la Guardia Nacional para sofocar los disturbios, lo que fue recibido negativamente por el gobernante local. Newsom calificó esa medida como un intento de limitar las competencias de los estados y anunció su intención de llevar la controversia a los tribunales.

Por su parte, el presidente estadounidense declaró que no se opondría a la destitución del gobernador. "Yo lo haría si fuera Tom", aseveró Trump, respondiendo a una pregunta de periodistas acerca de si apoya al 'zar de la frontera', Tom Homan, en sus amenazas contra Newsom. "Me gusta Gavin Newsom […] es un buen tipo, pero es tremendamente incompetente", agregó.

Gavin-Newsom-and-Donald-Trump-over-riots-in-Los-Angeles.jpg

Una nueva etapa en la disputa se produjo con una publicación de Newsom en redes sociales, en la que afirmó que los militares enviados por Trump carecen del equipamiento indispensable.

"Usted envió a sus tropas aquí sin combustible, sin comida, agua ni un lugar donde dormir. Aquí están, obligados a dormir en el suelo, apilados unos encima de otros", sostuvo en X al publicar dos fotos en las que se ve, supuestamente, a parte de los marines enviados por el jefe de la Casa Blanca para afrontar la crisis suscitada por la persecución a los inmigrantes.

Fuerte comunicado de Trump

En un nuevo comunicado, cargado de críticas, Trump acusó al gobernador de California y a la alcaldesa de Los Ángeles de incompetentes, asegurando que los permisos federales para la reconstrucción están prácticamente listos, mientras que los trámites estatales y locales "son desastrosamente complicados y están muy atrasados".

Trump insistió en que a los residentes afectados por los incendios les está perjudicando la burocracia local y llamó a la población a presionar a las autoridades. "Llama a tu incompetente gobernador y alcaldesa, ¡¡¡los permisos federales están hechos!!!", aseveró.

"Si no hubiera enviado las tropas a Los Ángeles las últimas tres noches, la que fue una hermosa y gran ciudad estaría ardiendo hasta los cimientos en este momento, al igual que 25.000 casas quemadas hasta los cimientos en Los Ángeles debido a un gobernador y una alcaldesa incompetentes", escribió Trump.

Además, declaró ese lunes el líder estadounidense, "el delito principal (de Newsom) fue postularse para gobernador, pues ya se ve que trabajo tan malo ha hecho".

2025-06-08t234626z_1629295096_rc2myeajgvtz_rtrmadp_3_usa-migration-protest-los-angeles.jpg

Newsom respondió con un comentario mordaz: Trump "admite que arrestará a un gobernador en ejercicio simplemente porque se presentó a las elecciones", dijo.

El gobernador acusa a la Casa Blanca, entre otras cosas, de politizar las relaciones institucionales. "Quieren un espectáculo. Quieren violencia", afirmó en un correo electrónico enviado el domingo por la noche a sus seguidores a través de su comité de acción política. Desde entonces, ha publicado una avalancha de ataques contra Trump a través de las redes sociales.

El intercambio de insultos se produce en un contexto de creciente crítica de Newsom hacia la administración republicana. Según señala ABC News, Newsom ha comenzado a construirse un perfil nacional, al tiempo que proliferan especulaciones de que podría postularse para presidente en 2028.

Fiscal general de EE.UU. sobre lo que sucede en Los Ángeles : "Parece un país del tercer mundo"

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que la ciudad de Los Ángeles, escenario de disturbios, saqueos y fuertes choques entre manifestante y policías desde hace varios días, "parece un país del tercer mundo". Así lo expresó en una entrevista este lunes para la cadena Fox News cuando se le preguntó sobre las medidas a tomar para proteger a las agencias del orden público en medio de las protestas.

"Lo que vamos a hacer es hacer cumplir la ley, independientemente de lo que hagan. Fíjense lo que pasa. Parece un país del tercer mundo y no lo es. Es Estados Unidos de América. No lo toleraremos. Donald Trump no lo tolerará", aseveró.

images (2).jpeg

Bondi intensificó la retórica de la Administración contra los manifestantes de la ciudad californiana, recalcando que se podrá enjuiciar federalmente a las personas que agredan a los agentes o saqueen negocios con hasta cinco y 20 años de prisión, respectivamente.

"Si escupen, golpeamos. Prepárense", dijo la fiscal, refiriéndose a las recientes palabras de Trump sobre la no tolerancia a la violencia contra los guardias nacionales.

Origen de la protesta

Las protestas empezaron el pasado viernes en las ciudades de Paramount y Compton, en el condado de Los Ángeles, después de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaran redadas migratorias y detenciones por acusaciones de violar las leyes de inmigración.

Las tensiones entre manifestantes y las fuerzas del orden se agravaron el viernes cuando algunos manifestantes lanzaron objetos y la policía respondió con proyectiles de pimienta y otros elementos antimotines.

Algunos manifestantes y periodistas fueron golpeados durante la confrontación. "Queremos protestar de forma pacífica. Sin embargo, la Administración Trump acaba de enviar soldados para enfrentarse a nosotros ¿Es necesario?", declaró un manifestante a Xinhua, fuera del Centro de Detención Metropolitano.

Los manifestantes presentes también gritaron "deberían daros vergüenza" a los soldados de la Guardia Nacional que organizaron un perímetro alrededor del edificio federal. Mientras tanto, muchos lugares fueron tomados por cada vez más manifestantes y una autovía principal que atraviesa la ciudad fue bloqueada.

El detonante de las manifestaciones ha sido el endurecimiento de la agenda migratoria del gobierno federal. Entre las nuevas medidas se incluye la aplicación del Alien Enemies Act de 1798 (Ley de Enemigos Extranjeros de 1798), una antigua ley de tiempos de guerra que amplía los poderes para deportaciones. La norma ha sido calificada por críticos y organizaciones de derechos civiles como inconstitucional y discriminatoria