Los habitantes del municipio andaluz de Algar, provincia de Cádiz, conservan la costumbre de abrir las puertas de sus casas, sacar unas sillas y ponerse hablar en la vereda entre familiares o vecinos.

Este hábito conocido localmente como "charla al fresco" consiste en contar historias o discutir sobre cualquier tema: vida cotidiana, cuestiones del pueblo, el clima, etc. Como a toda tradición, la televisión y las redes sociales amenazan con hacerla desaparecer. Esta costumbre que se originó mucho antes de los desarrollos tecnológicos.

image.png Vecinos reunidos en el municipio de Algar, en la provincia de Cádiz, España

En un intento de perpetuar esta forma de comunicación, el alcalde de Algar, José Carlos Sánchez Barea, recientemente solicitó que incluyeran la práctica en el listado de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Para impulsar su iniciativa, el ayuntamiento también invitó la semana pasada a los vecinos que salieran a la puerta de sus casas con una silla a conversar.

"Yo vi que se estaba perdiendo. Había una parte de la población, la gente mayor, que mantenía esa tradición, pero una gran parte de la población ya no. Nuestro lema ha sido que las redes sociales no acaben con una de nuestras tradiciones más populares. Una cosa no quita la otra. No debemos de perder lo popular", puntualizó la autoridad municipal.

Sánchez también considera que es una forma de mantener el contacto y combatir la soledad. En todo caso, Algar, que cuenta con poco más de 1.400 personas, ya dio el primer paso para ayudar a conservar esta tradición, y sus habitantes ilusionados con la iniciativa ahora tienen algo más de qué hablar.