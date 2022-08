El velero Jeanne Solo Sailor, de 12 metros de eslora, había zarpado el domingo por la mañana de la capital portuguesa, Lisboa, y envió una señal de socorro el lunes a las 20:23, a 14 millas al noroeste de las islas Sisargas frente a la región española de Galicia con un único tripulante a bordo, cuyo paradero se desconocía.

velero hombre españa.mp4 España: rescatan a un hombre tras pasar 16 horas bajo un velero volcado

Laurent Camprubi aguantó 16 horas en su velero volcado con apenas "30 o 40 centímetros de aire" hasta que el equipo de Salvamento Marítimo logró su milagroso rescate.

Tres helicópteros y un barco de rescate que transportaba a cinco buzos fueron enviados para ayudar en la búsqueda de la embarcación.

Un buzo entró en el velero por el casco para buscar signos de vida y Laurent Camprubi, que estaba dentro, respondió golpeando desde el interior.

En el intento de sacarlo de ahí con vida y ante las dificultades que generaba la marea, la Guardia Costera colocó globos de flotación en el casco del barco para evitar que se hundiera más y esperaron hasta la mañana para sacar al tripulante.

velero españa hombre (2).jpg La Guardia Costera colocó globos de flotación en el casco del barco para evitar que se hundiera más

Dos buzos nadaron debajo de la embarcación para ayudar a liberar al navegante francés, a quien encontraron usando un traje salvavidas de neopren y sumergido en el agua hasta las rodillas.

"De repente, percibí que no tenía orza. Me disponía a tirar de la vela grande cuando el barco comenzó a inclinarse. No lo pensé mucho y me metí dentro. Y en 15 segundos ya estaba volteado" , relató Laurent, que según sus palabras, en ningún momento entró en pánico y enseguida activó las balizas de posición y se centró en encontrar y enfundarse uno de los dos trajes de supervivencia que llevaba en el velero.

"No fue fácil, porque la burbuja de aire era de unos 40 centímetros, el traje estaba mojado y el agua muy fría, entre 17 y 18 grados centígrados", agregó.

"Escuché llegar el helicóptero e intenté varias veces golpear el barco para dar señales de vida, pero no tenía ni fuerzas ni espacio. Se fueron. Pasé la noche agazapado y agarrado para no golpearme con la zozobra. Fueron casi 15 horas en la misma posición». El martes, sobre las 9.30 horas, comenzaba a ver la luz bajo sus pies. Escuchó de nuevo un helicóptero y, al poco tiempo, un gancho asomó por la escotilla. «Me agarré a él y me sacaron", narró ya fuera de peligro.

velero españa hombre (3).jpg Describieron la operación como "al borde de lo imposible"

"Me dijeron que temían que no resistiera la noche. Y yo les contesté que mi miedo era que no volviesen a por mí. Me salvó pensar en mi mujer y mis hijos", concluyó.

"Salió en apnea", relató Vicente Cobelo, miembro del equipo de operaciones especiales de la Guardia Costera, y agregó que los buzos tuvieron que "tirar de él porque con el traje de supervivencia que llevaba puesto le costaba mucho salir".

image.png Laurent Camprubi aguantó dieciséis horas en su velero volcado

El hombre fue trasladado por aire a un lugar seguro y llevado al hospital para el respectivo seguimiento médico. Poco después, fue dado de alta sin presentar problemas de salud.