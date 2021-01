Francia: se extirpa nariz, labio y orejas para ser "alien negro"

El hombre en cuestión: Anthony Loffredo, de 32 años, quien quiere verse como un "alienígena negro". El francés se sometió a una operación para quitarse parte de su nariz y labio superior. Debió dirigirse a España para hacerlo, pues en su país natal este tipo de intervenciones están prohibidas. Loffredo comparte sus transformaciones y novedades en su cuenta de Instagram, donde lo siguen 280.000 personas.

alien-negro-3.jpg Anthony Loffredo, el "alien negro" de Francia.

En el marco de su "The Black Alien Project", se partió la lengua por la mitad, se quitó parte de la nariz y se extirpó las orejas. Además, se colocó implantes subcutáneos en el rostro y la cabeza y se cubrió todo el cuerpo con tatuajes, incluidos los globos oculares.

Pese a su extraña apariencia, el hombre asegura que no tiene problemas para atraer a miembros del sexo opuesto. En su cuenta de Instagram, afirma que es "el más feliz del mundo".

En 2017, Loffredo afirmó que desde muy joven se vio atraído por las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano y que sentía que no estaba viviendo la vida que quería.

alien-negro-2.jpg

"Tuve un clic cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida de la manera que quería. Dejé todo a los 24 y me fui a Australia", recordó.

El exótico alienígena señaló también que para él es normal estar todo el día pensando en qué modificaciones le puede realizar a su cuerpo. Afirmó, además, que le encanta ponerse en el papel de "un personaje aterrador".

"Me gusta establecerme en algún lugar oscuro para ejercer mi rol de ser del terror. Exploro siempre el contraste entre el papel que interpreto y yo mismo", dijo Loffredo al diario británico Mirror.

El "alien negro" ahora sueña con quitarse la piel y reemplazarla con metal, así como modificar sus brazos, piernas, dedos y la parte posterior de la cabeza.