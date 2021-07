Los activistas que pertenecen a la comunidad AVAAZ usan máscaras del exjugador y entrenador argentino, símbolo del Nápoli, y reclaman que sean las naciones más ricas del mundo las que paguen su "deuda ecológica".

Reunidos en la tradicional Quartieri Spagnoli, la famosa plaza-altar que recuerda a Maradona, lucen no sólo las caretas sino también una bandera celeste y blanca que lleva como leyenda: "Marca la cancha, Argentina. Que los países ricos paguen la deuda ecológica".

AVAAZ se autodefine como "la comunidad activista que acerca el poder y la voz de la gente a los centros políticos de decisión a nivel mundial" y cuenta con casi 69 millones de miembros en todo el mundo.

Para esta ocasión, redactó una suerte de "receta" con los 20 ingredientes para un G20 exitoso, y que lleva como portada una pizza napolitana en forma de planeta Tierra, en la que se detallan una serie de puntos dirigidos a los ministros de cada de uno de los países participantes; en el caso de Argentina la delegación está representada por Juan Cabandié.

"La gente tiene hambre de esperanza y el G20 debe cumplir. Aquí, en el lugar de nacimiento de la pizza, Avaaz hace un llamado al G20 para que entregue un comunicado sólido con acciones concretas para construir una recuperación justa y ecológica para todos. Como dijo el año pasado Maradona: No queremos más desocupación, no queremos más hambre, no queremos más pobreza", afirmó Oscar Soria, director de campaña de Avaaz.

No es la primera vez que Avaaz envía este tipo de mensaje y hace dos semanas, en ocasión del G20 de Venecia, la ONG el pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al gobierno argentino que trabajen juntos para redireccionar el cobro de deudas financieras para que esos fondos se destinen a la protección del medio ambiente.

En ese caso, el reclamo fue que se "incluyan la figura de la compensación medioambiental en las actuales negociaciones sobre la deuda soberana" del país.