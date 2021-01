Hong Kong: de novio con muñeca sexual agrandó la "familia"

El hombre afirmó que no tuvo sexo con su prometida y ni siquiera la besó por temor a dañar su "piel sensible".

Tse reveló que dedica todo su tiempo y atención a su nuevo amor. Su atracción por las muñecas se le despertó hace diez años cuando vio una en una tienda de Hong Kong.

image.png Tse Tin Wing, ciudadno de Hong Kong, se comprometió con una muñeca sexual

"Una muñeca costaba 80.000 yuanes (12 mil dólares aproximadamente) en ese momento, así que tuve que disipar mis pensamientos porque no podía pagarla" contó Tse Tin Wing quien en 2019, encontró una muñeca de silicona en Internet que estaba en oferta y costaba alrededor de 10,000 yuanes (mil dólares) y la compró.

"Respeto a Mochi y solo la quiero como compañera. Tuve novias humanas antes, pero ahora solo me atraen las muñecas. Nunca he tenido sexo con ella" afirmó Wing que no duda en su elección ya que "las verdaderas novias siempre le piden algo, pero Mochi no exige nada, es más fácil salir con ella".

image.png

image.png

Tse no para de comprarle regalos como teléfonos o ropa. Mochi tiene cerca de 20 mudas de ropa y 10 pares de zapatos.

El amor de Tse por la muñeca de silicona es tan intenso que decidió agregar un nuevo miembro a su particular familia: un bebé de juguete. Ahora si, el hombre de 36 años, siente que por fin pudo formar la "familia" que tanto anhelaba y no para de compartir "retratos de su familia".

image.png

"Si puedo calificar a Mochi sobre 100, ¡le daría 1000! Desde que llegó a casa y vivió conmigo durante más de un año, nunca fue estresante, siempre es felicidad" sentenció el enamorado Tse.