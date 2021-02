Iba a enterrar a sus gemelos muertos, pero... eran 2 muñecos

El video del hallazgo fue difundido por el Ministerio del Interior de esa república del sur de Rusia. Según el testimonio del hombre, su esposa había dado a luz a mellizos la noche del 3 de febrero y seis días después le comunicó que los bebés habían muerto.

Tras desenterrar los muñecos el hombre estaba convencido de que alguien había hecho creer a la familia que los niños habían fallecido, mientras que estos en realidad seguían vivos en algún lugar.

Pero días después, y tras la conmoción que se generó por este caso, el gobernador de Stavropol dio a conocer que, en realidad, la mujer nunca había estado embarazada, y había inventado todo para no contrariar a su marido, quien estaba muy ilusionado con ser padre.

Según el testimonio de la mujer, el pasado junio se había hecho una prueba de embarazo que dio positivo, pero un segundo test fue negativo. Entonces decidió fingir estar encinta de todas maneras, porque vio "lo feliz que estaba su marido cuando se enteró de que estaba embarazada, y no quería contrariarlo".

"No tenía un plan claro. De vez en cuando sentía que mi barriga crecía. Al fin y al cabo, esperaba estar embarazada (...) Es difícil para mí explicar esto, por un lado, me di cuenta de que no estaba embarazada, por otro lado, no podía detenerme y dejar de fingir estar embarazada. (...) Engañé a todos mis familiares y a mi cónyuge, y es algo que lamento mucho", explicó la mujer.

Según el gobernador, quien habló con la mujer, cuando llegó el momento del parto ella intentó salir de la situación asegurando que los niños habían muerto, y hasta ella misma fue a buscar los muñecos y no dejó que nadie viera los supuestos "cadáveres" hasta el último momento.