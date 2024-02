"Israel seguirá rechazando un reconocimiento unilateral de un estado palestino que, tras la masacre del 7 de octubre, supondría otorgar un enorme premio al terrorismo, un premio sin precedentes, e impediría cualquier futuro acuerdo de paz", apuntó Netanyahu en un comunicado de su oficina.

"Israel rechaza los dictados internacionales para un acuerdo permanente con los palestinos. El acuerdo sólo se puede lograr a través de negociaciones directas entre las partes, sin condiciones previas", agregó el premier.

Hasta ahora, no trascendieron todos los detalles de la propuesta estadounidense, pero incluiría un "calendario firme" para la creación de un estado palestino, según indica el diario 'The Times of Israel'.

Netanyahu advirtió a sus ministros que no pueden aceptar la iniciativa "a la vista de los comentarios que se escuchan últimamente en la comunidad internacional sobre un intento de imponer forzosa y unilateralmente a Israel un estado palestino", de acuerdo con el periódico israelí.

Joe Biden y Benjamín Netanyahu en una imagen de meses atrás, en su último encuentro cara a cara. Netanyahu rechaza la propuesta del gobierno de Joe Biden para la creación de un estado palestino.

Por su parte, el diario 'The Washington Post' publicó que Estados Unidos y varios aliados árabes tienen previsto realizar una propuesta para la creación de un estado palestino, por lo que los ministros israelíes más radicales, como el de Finanzas, Bezalel Smotrich, habían pedido un rechazo abierto en el Consejo de Ministros a cualquier reconocimiento de un estado palestino incluso antes de que se publique la iniciativa.

El Consejo de Ministros que se celebra este domingo incluye por primera vez en semanas a los dos ministros de Unidad Nacional, Benny Gantz y Chili Tropper. Ambos habían decidido no asistir en protesta a cómo gestiona Netanyahu este foro.

Guerra en Medio Oriente: afirman que ya murieron casi 29.000 palestinos

Al menos 28.985 palestinos, la mayoría, adolescentes, mujeres y niños, fallecieron en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el comienzo de la ofensiva contra Hamás, de acuerdo con datos brindados por el Ministerio de Salud del movimiento islamista.

La cartera de Salud del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, agregó que al menos 68.883 personas resultaron heridas desde el 7 de octubre. En las últimas 24 horas, nuevos ataques israelíes mataron al menos a otros 127 palestinos y 205 sufrieron heridas, Informó la agencia de noticias Europa Press.

"La ocupación israelí ha cometido 13 masacres contra familias en la Franja de Gaza. Varias víctimas siguen bajo los escombros y la ocupación impide la llegada de ambulancia y equipos de defensa civil", denunció el Ministerio de Salud del movimiento islamista en un comunicado.

A este balance de víctimas se suman los cerca de 385 palestinos muertos en Cisjordania y en Jerusalén este desde el 7 de octubre a manos de las fuerzas de seguridad de Israel y de los ataques perpetrados por unos colonos protegidos por las autoridades israelíes.

El 7 de octubre, milicianos de Hamás irrumpieron en el sur de Israel, mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otros 240, incluyendo a una veintena de argentinos. Actualmente, continúan en cautiverio la mitad de ellos.

Como respuesta, Israel prometió aniquilar a Hamas y comenzó una sangrienta campaña de bombardeos e incursiones terrestres que dejaron ciudades de la Franja de Gaza reducidas a ruinas. Además, de los 2.3 millones de gazatíes, un 85% tuvo que huir de sus hogares a instalaciones de la ONU, varias de las cuales también fueron bombardeados por el Ejército de Israel.