La enorme fortuna que acumularon Harry y Megan luego de dejar la Corona Británica

Según el medio Forbes, quien realizó una estimación respecto de las ganancias de Harry y Meghan, la suma ascendería a más US$ 135 millones.

El rumor más fuerte, que ganó terreno en cuanto a cómo se fue consolidando dicha fortuna, gira en torno a que el hijo menor de la Princesa Diana recibió un anticipo de 20 millones de dólares por su autobiografía Spare, la cual vendió más de 1.4 millones de copias el día en que fue lanzada.

image.png El libro Spare fue un éxito total en ventas

En ese libro, el cual causó todo tipo de reacciones entre los lectores, el hijo menor de Carlos III y Lady Di contó, junto a J.R Moehringer, algunas de sus vivencias más polémicas, como sus experiencias con las drogas, su primer encuentro sexual o su desempeño contra los talibán en Afganistán.

Además, la pareja habría firmado un acuerdo con Netflix por US$ 100 millones en 2020. El contrato sería de cinco años e incluiría autorizaciones para producir programación infantil, películas, docuseries o documentales. Algunos de los proyectos que han lanzado en este tipo de formatos son Live to lead y la reciente docuserie Harry & Meghan.

Harry & Meghan Documentary Series Trailer 2.mp4 La pareja habría firmado un acuerdo con Netflix por USD 100 millones en 2020

Asimismo, desde Forbes aseguraron que en diciembre de 2020 los duques de Sussex firmaron con Spotify por un podcast de tres años y la retribución pudo ir de los 15 millones hasta los 25 millones de dólares.

Por su parte, Meghan también incursionó en el mundo editorial tras lanzar en 2021 el libro ilustrado para niños "The Bench", del cual habría recibido un anticipo de hasta 618 mil dólares.

El matrimonio ya no recibe dinero de los familiares reales de Harry. Hasta 2020, la gran mayoría de los gastos fueron financiados por el ahora rey Carlos III. Al renunciar, Harry y Markle abandonaron sus títulos de Su Alteza Real, abreviatura de His and Her Royal Highness, y devolvieron voluntariamente más de US$ 3 millones a Sovereign Grant para renovaciones en Frogmore Cottage, la casa de su familia en el Reino Unido, que anteriormente había sido cubierto por contribuyentes.