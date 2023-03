La matriz del Silicon Valley Bank se declara en bancarrota

La compañía explicó en un comunicado de prensa que se colocó voluntariamente bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense.

Esta iniciativa, permite reestructurar al abrigo de los acreedores, bajo la supervisión de un tribunal, en este caso en Nueva York, mientras continúa con sus operaciones.

image.png El banco se declaró insolvente después de retiros masivos de clientes

SVB Financial recordó que ya no está vinculada al SVB, bajo el control de la agencia estadounidense responsable de garantizar los depósitos, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) desde el 10 de marzo, ni a su filial de banca privada y gestión de patrimonios SVB Private.

El SVB, ahora está dirigido por Tim Mayopoulos, designado por la FDIC para manejar la operativa diaria hasta que se decida el destino de la institución.

El banco se declaró insolvente después de retiros masivos de clientes. Su quiebra representa la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde 2008.

image.png La quiebra representa la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde 2008

SVB Financial, por otro lado, todavía está al frente de SVB Securities, que opera servicios de corretaje, y SVB Capital, que ofrece una plataforma para inversiones de capital de riesgo. Estas dos entidades no están incluidas en la declaración de quiebra, especificó SVB Financial.

"Continúan operando con normalidad mientras SVB Financial Group continúa explorando alternativas estratégicas para estos negocios", dijo la compañía, que estima que tiene aproximadamente 2.200 millones de dólares en efectivo, 3.300 millones en deuda y 3.700 millones en capital.