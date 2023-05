El herido recibió dos machetazos en la cabeza, con pérdida de masa encefálica. Tiene un ojo comprometido y lo más grave fue la cantidad de sangre que perdió e hizo un shock hipovolémico y entró en un estado crítico.

El joven de 23 años estaba internado en el Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, donde se recuperó de un shock hipovolémico y, si bien los parámetros se mantenían estables, no podía realizarse la intervención quirúrgica por la lesión neurológica que padece producto del traumatismo de cráneo.

Para poder internarlo y realizar el vuelo sanitario, sus familiares publicaron la cuenta bancaria del Santander Río, con el alias facu.gamond y el número de cuenta 0720247888000040992790, para que todo que deseen colaborar económicamente pueda hacerlo.

Joven atacado.jpg

Previamente, Marcos Gamond, hermano de la víctima, había señalado: "No tenemos tiempo, no podemos esperar. Hay que pagar y avanzar. El sistema de allá no es público, es privado".

Al ser consultado sobre el valor del traslado, Gamond refirió que deberán abonar un monto aproximado de 10 mil dólares y señaló: "Lo importante es poder destrabar el pago para que se concrete, en el plazo de las próximas tres horas, el traslado vía helicóptero hacia la ciudad de México”.

Las víctimas del ataque

Por motivos que aún se investigan, un joven agredió a machetazos a los tres chicos oriundos de Córdoba, Gamond, Santiago Lastra (22) y Macarena González (23).

Los otros dos jóvenes sufrieron lesiones cortantes en manos y brazos y fracturas, por lo que fueron atendidos y se encuentran evolucionando favorablemente.

La Policía municipal detuvo al sospechoso del ataque, a quien identificó como Cruz Irving Martínez Flores (21), oriundo de Ometepec, Guerrero.

ataque a argentinos.jpg

El relato de la madre de Santiago Lastra

El ataque que sufrieron los tres argentinos el viernes en México fue por la espalda y sin mediar palabra: así confirmó Marina, la madre de Santiago Lastra, uno de los agredidos y según ella, los jóvenes no conocían al atacante.

"No hubo discusión previa. Santiago no me dijo que conocían al agresor y me contó que un loco los atacó por la espalda", relató la mujer en diálogo con C5N.

"Cuando Santiago me llamó me dijo: ‘Un loco nos atacó, no entendemos porque no entendemos nada'", agregó Marina.

Como consecuencia de la agresión los amigos Benjamín Gamond y Santiago Lastra ; y la novia de éste, Macarena González, sufrieron lesiones de gravedad.

"Santiago se fue en 2022 y allá conoció a Macarena y con Benjamín son amigos de infancia, estaban de vacaciones y super ilusionados con este viaje, pero sufrieron esta situación inesperada", explicó.

Marina relató que el atacante agredió a Benjamín y Santiago y Macarena quisieron intervenir y ahí los agredió a ellos. "Son chicos buenos e incapaces de agredir a nadie y no entendemos qué llevó a este hombre agredirlos sin mediar palabra, sin decir nada".