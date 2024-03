Moscú: miles de personas llegan al Crocus Hill para rendir homenaje a víctimas del atentado

Embed Hay largas filas para visitar el memorial colocado afuera de Crocus City Hall en memoria de las víctimas del atentado pic.twitter.com/kG8RH9d32Y — Sepa Más (@Sepa_mass) March 24, 2024

"Me duele el alma, me duele el corazón. ¿Cómo no despedirse de las personas que murieron aquí?", dijo a la cadena de noticas rusa RT una visitante. Según el Ministerio del Interior ruso, más de 10.000 personas acudieron al memorial espontáneo cerca del edificio.

Las personas que se acercan al lugar dicen que quieren compartir el dolor de la pérdida con los seres queridos de las víctimas, expresando sus condolencias, y califican el suceso de tragedia compartida.

Crocus Hill foto 2.jpg

Día de luto nacional

El 24 de marzo fue declarado día de luto nacional en Rusia por el presidente Vladímir Putin. Se han cancelado todos los eventos culturales y de entretenimiento en todo el país. Por el momento, el número de muertos supera las 137 personas, mientras que más de 110 heridos están siendo atendidos en hospitales de Moscú.

Cabe recordar que varias personas con ropa de camuflaje y armadas con fusiles irrumpieron este viernes en la gran sala de conciertos Crocus City Hall y abrieron fuego contra una multitud de asistentes. Además, provocaron un incendio que acabó destruyendo una gran parte del recinto. Once personas, entre ellas los cuatro terroristas directamente implicados en el atentado, fueron detenidas.