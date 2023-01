Murió Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, a los 54 años

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido", expresó Priscilla Presley, madre de Lisa Marie, en un comunicado enviado a la revista especializada en celebridades People.

image.png Priscilla, Lisa Marie y Elvis Presley

Según el medio estadounidense TMZ, que también confirmó la muerte de Presley, el jueves recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos en su casa ubicada en Calabasas, Los Ángeles, California, al sufrir problemas cardíacos.

Antes de ser trasladada, los paramédicos lograron recuperar el pulso de la cantante y una vez que llegó al hospital su vida fue asistida con un marcapasos.

Lisa Marie Presley fue la única hija del icónico cantante y madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough.

Presley siguió los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, "To Whom it May Concern", y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no había sacado ningún disco nuevo.