Pakistán: rescatan a niña encadenada en un corral de ganado

La niña fue obligada a pasar cinco meses encadenada en un corral destinado a la cría del ganado, según informó el medio británico The Telegraph.

La menor era prácticamente esclavizada y trabajaba todo el día limpiando los desechos del ganado, indicaron.

Además, cuando se produjo el rescate el mes pasado, la pequeña tenía cortes en los tobillos debido a que tenía grilletes en las piernas.

Asimismo, el hombre había sometido a abuso en forma sistemática a la niña, a pesar de los constantes reclamos de instituciones defensoras de derechos humanos, por ejemplo los de la ONG Aid to de Church in Need.

De todos modos, la denuncia inicial de la familia fue ignorada por las autoridades de Pakistán durante tres meses antes de que se resolviera tomar acciones al respecto.

marcha en pakistán (1).jpg Marcha en Pakistán por los abusos a menores

ANTECEDENTES

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos afirman que cada año cientos de niñas de grupos minoritarios cristianos e hindúes de Pakistán son forzadas a contraer matrimonio con musulmanes.

A pesar de la brutalidad de los hechos, la Justicia de Pakistán opta por defender y encubrir a los extremistas islámicos.

Las agrupaciones de Derechos Humanos apelan a los esfuerzos de la comunidad internacional para contrarrestar los prejuicios contra las minorías y terminar con la tolerancia institucionalizada del abuso sexual.

En noviembre de 2020, otra niña cristiana de 14 años pidió asilo al primer ministro británico, Boris Johnson, asegurando que estaba siendo perseguida por escuadrones de la muerte islamistas de Pakistán luego de escapar de su matrimonio forzado con un musulmán 30 años mayor que ella y sometida a abuso.