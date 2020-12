En medio de un escándalo en Panamá, la denuncia fue presentada luego que la semana pasada, Laurentino Cortizo declarara que si se contagiaba de coronavirus no cumpliría con la debida cuarentena.

"Si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar. Pero no me voy a quedar en mi casa, a mí no me hicieron para quedarme en casa, a mí me gusta salir, ver la gente, hablarle", dijo Cortizo el pasado 9 de diciembre, durante el acto de firma del contrato para la construcción del nuevo Hospital del Niño.

Luego de las críticas por el tratamiento sobre un posible contagio de coronavirus que surgieron por su declaración, la tarde de ese mismo día, el mandatario salió a aclarar y, mediante un mensaje en Twitter, dijo: "De salir positivo, cumpliré con la cuarentena establecida para seguir trabajando en todo el país".

Laurentino Cortizo, un par de días después, en otra intervención pública trató de explicar lo que quiso decir con su declaración: "¿Rifarse qué es? Es el riesgo de exponerse, esa es la esencia cuando hablo yo de rifarse algo".

La denuncia fue presentada porque el abogado consideró que las declaraciones de Laurentino Cortizo, a las que califico de "incoherentes", violan la Constitución y el Código Penal.

La denuncia presentada por González será evaluada por la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional.

Por su parte, la economía de Panamá acumuló una caída del 20,4 % entre enero y septiembre de este año, en relación al mismo lapso de 2019, por la parálisis de los principales sectores generadores de empleo a causa de la pandemia de coronavirus, que también afectó la inversión extranjera directa.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) difundió este martes el resultado del tercer trimestre de 2020, cuando el PIB se contrajo un 23,6 %, lo que dejó en -20,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) el resultado de los primeros nueve meses del año.

El director del Inec, Samuel Moreno, destacó en una conferencia de prensa virtual la mejoría registrada en Panamá entre julio y septiembre frente al derrumbe de 38,4 % del PIB en el segundo trimestre, lo que atribuyó a la apertura gradual de los sectores económicos que había sido cerrados en marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus.