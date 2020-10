Perú no comprará la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19

El Ministerio de Perú decidió no firmar un acuerdo con AstraZeneca para la compra de vacunas para el Covid-19 por falta de información y explicó que tampoco será obligatoria su aplicación.

Este jueves, el Ministerio de Salud de Perú informó que decidió no firmar un acuerdo con el gigante farmacéutico británico AstraZeneca para la compra de vacunas ya que no hay información suficiente que asegure su eficiencia. "La poca información no permitió llegar a un acuerdo previo", explicó el comunicado de la institución.