Rusia asegura que Ucrania ya está casi vencida

Las fuerzas aéreas y el sistema de defensa antiaérea de Ucrania "han sido destruidos casi por completo" como resultado de la operación militar, mientras que la Armada ucraniana "ha dejado de existir", declaró este viernes el jefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor ruso, Serguéi Rudskói.

"La operación en Ucrania se está llevando a cabo estrictamente según el plan aprobado, con la prioridad absoluta de evitar víctimas civiles innecesarias. Se están utilizando medios de alta precisión para destruir cuidadosamente la infraestructura militar, equipos y armamentos ucranianos", comentó el jefe militar.

Y agregó: "Los militares rusos interceptaron comunicaciones cifradas que contenían una orden secreta del comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, Nikolái Balan, fechada el pasado 22 de enero, con un plan para preparar una ofensiva en Donbass. Estaba previsto que esta preparación terminará antes del 28 de febrero para iniciar combates en marzo".

Las tropas rusas han bloqueado, según lo informado, las ciudades de Kiev, Járkov, Chernígov, Sumy y Nikoláev, mientras que Jersón y la mayor parte de la provincia de Zaporozhie están bajo su pleno control.

A lo largo del mes, las tropas ucranianas han sufrido unas 30.000 bajas: "unas 14.000 irrecuperables" y unos 16.000 heridos, siguió Rudskói.

El referente de Operaciones del Estado Mayor ruso subrayó que "las Fuerzas Armadas continuarán llevando a cabo la operación militar especial planificada hasta que se hayan completado las tareas establecidas por el comandante supremo en jefe".

Además, el militar afirmó que, con el apoyo de los dirigentes ucranianos, el país se ha convertido en un refugio para 6.595 mercenarios y terroristas extranjeros de 62 países, advirtiendo que estos no están sujetos a las leyes de la guerra y serpan destruidos sin piedad.

Según Rudskói, "el número de mercenarios extranjeros en Ucrania ha disminuido gracias a los ataques de alta precisión contra sus bases y campos de entrenamiento. Durante los últimos siete días no ha llegado a Ucrania ni un solo mercenario extranjero, sino que, al contrario, se ha producido una salida".

Al mismo tiempo, manifestó que el suministro de armas por parte de Occidente a Ucrania es un error, ya que aumentará las víctimas, pero no afectará al resultado del operativo militar de Moscú. "Creemos que es un gran error que los países occidentales suministren armas a Kiev. Esto prolonga el conflicto, aumenta el número de víctimas y no podrá influir en el resultado de la operación. El verdadero objetivo de estos suministros no es apoyar a Ucrania, sino arrastrarla a un prolongado conflicto militar "hasta el último ucraniano", añadió.

De acuerdo con Rudskói, desde el inicio de la operación militar "los países occidentales han suministrado al régimen de Kiev 109 cañones de artillería de campaña, 3.800 armas antitanque", incluyendo Javelin, Milan, Konkurs y Panzerfaust, entre otros.

NOTICIA EN DESARROLLO....