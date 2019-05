El hecho se conoció cuando la menor llegó a su casa con el brazo golpeado y muy angustiada le dijo a su madre: "No me gusta mi maestra, ella es muy mala. Me golpeó".

Frente a esto, la madre acudió al colegio primario Bluejacket Flint y habló con la directora, quien convocó a la maestra para que diera explicaciones. En ese momento, la docente mintió: "No me sorprende que tenga golpes, se estaba arrastrando por las bibliotecas. Tiene una marca en el brazo, no me sorprende porque se lanzó contra la biblioteca. Quiero decir, ella me pateó varias veces".

Ante este relato, la madre pidió ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que se ve claramente cuando la maestra se acerca a la biblioteca donde estaba escondida la nena. Al encontrarla, la docente la agarra del brazo, la arrastra y la deja tirada en el suelo. Se va, vuelve y le pega una patada en la espalda.

El video se viralizó en las redes sociales. La maestra fue suspendida mientras se llevaban a cabo las investigaciones, y luego fue despedida. A través de un comunicado la escuela manifestó su "aflicción" por "las acciones exhibidas en el video". "Nuestra responsabilidad es la cuidar a los niños. Como padres y educadores nos sentimos devastados siempre que un chico no sea tratado con amor y respeto", afirmó la institución.