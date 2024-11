Zelenski quiere negociar con Rusia el fin de la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano -cuyo mandato está vencido el 20 de mayo pasado- fue entrevistado con motivo del centenario de la Radio Ucraniana, donde se mostró abierto a dialogar para lograr la paz por medios diplomáticos.

No obstante, el excomediante se mostró convencido de que "Putin" no quiere la paz, lo cual "no significa que no quiera sentarse a la mesa de negociaciones con ninguno de los líderes", pues lo que busca el jefe del Kremlin es romper su aislamiento político", sostuvo.

Y agregó que para el presidente ruso "es favorable negociar con algún tipo de condiciones de rendición por nuestra parte", dijo, y agregó que "nadie se lo dará".

Trump y Zelenski NYC M.jpeg Donald Trump no cesa en sus críticas a Zelenski y promete terminar con la guerra en Ucrania

Con la llegada de Trump, el fin de la guerra

"Y por nuestra parte, debemos hacer todo lo posible para que la guerra acabe el año próximo. Por la vía diplomática. Esto es muy importante", dijo Zelenski.

Agregó que la tarea de Ucrania es "defender una posición fuerte" y subrayó la importancia de una paz justa para que su país no sienta que ha perdido a su mejor gente por una injusticia que se les impuso.

"Por lo tanto, creo que la guerra terminará. Y no de modo abstracto. No hay una fecha exacta, pero con la política del equipo que ahora dirigirá la Casa Blanca, la guerra terminará antes" que con la anterior administración, porque esa es la postura del presidente electo estadounidense, Donald Trump, y su promesa ante la opinión pública", agregó.

El viernes, Zelenski había criticado la llamada del canciller alemán, Olaf Scholz, a Putin por considerar que ha abierto "la caja de Pandora" para "mantener meras conversaciones que no llevarán a ninguna parte", pero fundamentales para que el jefe del Kremlin pueda romper con su aislamiento.

Scholz habló este viernes, por primera vez desde diciembre de 2022, con Putin, a quien llamó a poner fin a la guerra y retirar las tropas e instó a "estar dispuesto a entablar negociaciones serias con Ucrania con el objetivo de lograr una paz justa y duradera", mientras el jefe del Kremlin insistió en que está dispuesto a negociar la paz, pero bajo sus condiciones.

Sholtz Putin.jfif Olaf Sholtz y Vladimir Putin hablaron por primera vez en dos años

Rusia avanza en el este de Ucrania

En tanto, Zelenski reconoció que la situación en el este del país es complicada, con un lento avance de las tropas rusas y sin posibilidad de rotación en la línea del frente ante la falta de armas y equipos en las brigadas de reserva.

"En el este, la situación es realmente difícil. Hay una lenta presión y avance de los rusos", dijo Zelenski y señaló que hay brigadas muy fuertes allí, en la que los soldados llevan mucho tiempo y necesitan rotar y ser sustituidas por otras, suficientemente dotadas de personal y equipamiento.

En su informe verspertino, el Estado Mayor ucraniano informó de que "el enemigo no cesa en su intento de avanzar profundamente en el territorio de Ucrania".

Las tropas rusas habían atacado este sábado 75 veces las posiciones de las Fuerzas de Defensa ucranianas, la mayoría de ellas en las direcciones de Kurájove y Pokrovsk, donde llevó a cabo casi la mitad de todos los ataques.

En la dirección de Kurájove, se contabilizaron 16 ataques rusos a las Fuerzas de Defensa ucranianas, de las cuales once seguían en curso.

En el sector de Pokrovsk, las tropas rusas realizaron 14 ataques a las posiciones de los defensores ucranianos, la mitad de los cuales fueron repelidos.

Además, en la dirección de Vemivsk se registraron siete ataques, de los cuales tres seguían en curso durante la noche, así como ocho ataques en el sector de Kupiansk; siete en el de Limán, de los cuales seis fueron repelidos; dos en el de Toretsk, del que uno fue rechazado, y dos sin éxito en el de Pridniprovsk.

En la dirección de Járkov, los rusos intentaron lanzaron cuatro ofensivas, de las que dos fueron repelidas, según fuentes ucranianas.