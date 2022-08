Javier Pinola: "Esto es para los que impiden que me caiga"

"Tengo una gran alegría, mucha emoción, porque hace mucho tiempo que no jugaba acá y lo pude hacer de titular, además de anotar un gol. Es para todos los que me apoyan, para todos los que impiden que me caiga", dijo el defensor riverplatense.

"Uno trabaja y entrena y lucha por estar y después es el técnico el que toma las decisiones. Hoy me tocó y quería responder a esa confianza, porque cuando uno no juega tan seguido empieza a dudar. Ahí es cuando aparece el apoyo", explicó Pinola.

El defensor le agradeció a su familia, "porque se banca cuando llega a casa y hace que todo está bien pero en realidad es difícil"; y al plantel de River "porque hacen sentir a todos importantes".

"Me encanta la exigencia y la forma de competir que tenemos en este grupo para estar en el máximo nivel. Mis compañeros me apoyan y eso habla del grupo. Así que les quería demostrar a ellos y demostrarme a mí también que todavía puedo ayudar", añadió.

Finalmente también agradeció la ovación que le dedicaron los hinchas en el Monumental: "Es un premio aparte", señaló.

Pinola se convirtió en el segundo goleador más veterano de la historia de River, con 39 años, 5 meses y 18 días, solamente detrás del mítico Ángel Labruna, con 40, 1 y 13.