La estrella porno trans Holly Parker fue hallada sin vida

La trágica noticia la informó su amiga cercana y colega estrella porno Brooke Zanell. “Es con el mayor dolor y devastación que yo, su hermana, les informo al mundo, que ayer perdimos a @TheHollyParker”, publicó Zanell en Twitter.

Por el momento no se confirmó la causa de la muerte de la estrella porno de 30 años, pero de acuerdo a The New York Post la policía está realizando una investigación actualmente de la que aún no se conocen mayores detalles.

Holly Parker protagonizó su primera película porno en 2014, tres años antes de someterse a una cirugía de reasignación de género.

Apareció en más de 30 títulos para adultos, incluidos “Transsexual Babysitters 27″ (Las niñeras transexuales 27) y una parodia de “The Brady Bunch” titulada “The Tranny Bunch”.

Mientras que no apareció en ninguna película profesional desde 2018, año en que se mudó a la plataforma de contenido por suscripción OnlyFans.

Además de su carrera en la industria del porno, era una aspirante a cantante. Inquietantemente, solo unas semanas antes de su muerte, lanzó una canción titulada “Drugs”.

Sin título-1.jpg Estrella porno trans y de OnlyFans: investigan su muerte.

La multifacética intérprete compartió la canción en su cuenta de SoundCloud, en cuya letra dice: “Las drogas también me hacen sentir bien por la tarde y por la noche. Me ayudan a superar perderte”.

“Alguien me dijo que cree que tengo algunos problemas, luego tomé un golpe y les mostré cómo los resolví. Realmente quiero renunciar, pero eso es como renunciar a tu mejor amigo”, continúa la canción.

Parker será cremada en Indiana, y Zanell organizó una recaudación de fondos en Facebook para ayudar a transportar las cenizas a su devastada madre, que reside en el estado de Washington.