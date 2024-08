Clásico matancero en la novena fecha de la Primera C

El presente de los equipos de La Matanza sigue siendo flojo. Es que no logran despegarse del fondo de las posiciones, salvo Atlético Lugano, que venía experimentando una reacción, pero el pasado fin de semana esa tendencia se cortó.

El equipo del Morrón Benítez fue vapuleado en su propia cancha por Real Pilar, que lo doblegó y lo goleó por 4-0. Esta dura caída representó la cuarta del torneo y la 19° de la temporada.

La historia escrita por los otros dos equipos de La Matanza no fluyó mucho mejor. Si bien no perdieron, tampoco les alcanzó para romper el karma de no ganar y encima sin poder de gol.

Deportivo Paraguayo fue a Campana, en donde igualó con Puerto Nuevo 0-0, con lo cual acumula nueve fechas sin victorias. Por ello, no es casualidad que el Tricolor se ubique último en las posiciones con sólo 3 puntos.

También en condición de visitante, Yupanqui rescató un punto al empatar sin abrir el marcador con Mercedes. Esto le permitió al equipo dirigido por Nicolás Martínez haber sumado y dejar atrás una racha de tres encuentros sin cosecha de puntos.