La nueva fecha de la Primera B pone a Deportivo Laferrere en condición de juez

A su vez, el programa marca que el sábado a las 15 los otros dos matanceros saldrán a escena y a la caza del resurgimiento. Así, Sportivo Italiano visitará a Dock Sud (31), mientras que en la misma condición, Liniers se las verá con la UAI Urquiza, en duelo de colistas.

Laferrere se prepara para recibir al líder con un buen regalo que se supo hacer en la fecha pasada. Es que volvió a La Matanza por primera vez en el año con la alegría de sumar de a tres, luego de vencer a Cañuelas por 1-0 en la casa del Tambero.

Marcos Censi fue el responsable de la victoria verde. Con su primer gol en el profesionalismo le dio tres puntos al equipo de Guillermo Szeszurak. “Son tres puntos que fuimos a buscar, los merecíamos y por suerte los pudimos traer. El primer tiempo jugamos un poco mejor y tuvimos chances para ampliar el marcador, pero lo importante era ganar y lo conseguimos”, destacó el goleador.

Y de cara al partido clave ante Los Andes, su exclub, Cenci definió: “Vamos a tratar de quedarnos con los tres puntos, como siempre. Es un rival duro y difícil, pero trabajaremos en la semana para ganar en casa y seguir sumando”.

En contrapartida, Sportivo Italiano no puede salir del fango en donde quedó encajado. Fabián Cubero no ha podido detener la caída libre del Azzurro, que viene de caer por 1-0 frente a Flandria en su estadio República de Italia. De ese modo, ya son 13 los partidos desde el último triunfo, hace ya tres meses, por lo que estiró su mala racha negativa. Por ello, no es casualidad que marche penúltimo, con 16 puntos.

Liniers es el único que camina detrás del Tano. Es que el Celeste suma apenas 15 puntos en consonancia de una mala campaña que provocó la salida de su DT, Guillermo De Lucca. Ante esa situación, la dirigencia fue a buscar a Diego Herrero, quien arribó desde Centro Español. Pero el debut no fue el esperado, ya que Liniers cayó en su estadio de Villegas por 2-0 ante Colegiales, que le pelea mano a mano el título a Los Andes. Y encima se quedó sin Oswaldo Blanco para el próximo partido, quien fue expulsado por doble amarilla.