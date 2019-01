La salud de Máximo reavivó la guerra entre los Menem y Bolocco

Maximo Menem, el hijo que el ex presidente tuvo con Cecilia Bolocco, tuvo que pasar por un momento delicado de salud cuando en noviembre del año pasado debió ser intervenido quirúrgicamente para extirparle un tumor de la cabeza y su delicado estado de salud parecía haber puesto en pausa los conflictos familiares que rodean al joven. En ese momento, unas semanas antes de que se opere el joven, se había quejado públicamente de que no tenía contacto con su padre, Carlos Menem, quien viajó a Chile de urgencia para la cirugía de su hijo menor. Lo cierto es que ahora se desató una nueva guerra entre ellos ya que si bien la operación salió de manera exitosa, del lado del ex presidente Menem, en particular Zulemita, hablaron de que no tenían información cierta de la evolución de su hermano porque Cecilia Bolocco les ocultaba el verdadero estado de salud. “Zulema, dejá de cagarme la vida”, escribió en Instagram. Mientras disfruta de unas vacaciones en las islas Caimán el hijo de Menem y Bolocco se despachó con todo contra Zulemita después de escuchar sus declaraciones enfurecida por los dichos de la chilena por quejarse de que el ex mandatario argentino no visitó más a su hijo tras la intervención quirúrgica.