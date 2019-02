Le dieron el puntapié inicial al partido Lisandro López y Martín Campaña ya viven el gran duelo de Avellaneda

El sábado por la noche será la cita en el Libertadores de América y en cuenta regresiva para este encuentro trascendental, cada uno optó por mirar hacia adentro y confiar en el fuerte de cada equipo.

En el inicio tomó la palabra Guillermo Minieri, el CEO de Cabify quien resaltó “Independiente y Racing son dos de los clubes más grandes de la Argentina vienen en un camino bastante serio desde lo futbolístico y nos identificamos con proyectos de largo plazo. Este es nuestro primer paso en el fútbol argentino y seguramente haremos muchas más acciones en el futuro”. La empresa acordó, tanto para el Rojo como para la Academia, una suma de 275.000 dólares anuales por la sponsorización, los cuales se percibirán mes a mes.

Acto seguido se dio un lindo ida y vuelta entre Lisandro López y Martín Campaña, aunque el Licha no pudo escapar a la incomodidad que le sugiere el episodio entre Eduardo Coudet y Ricardo Centurión (ver aparte). Pensando en lo inminente del clásico y el estado de ánimo del plantel de Racing, el Licha confió: “En la semana se habla de los detalles, de cómo puede darse el partido, de la concentración mental para el encuentro. Uno puede pensar muchas cosas pero no nos vamos más allá del partido porque después dentro de la cancha pueden pasar muchas cosas. Pero las risas no se pierden, no cambia el ánimo porque se aproxime un clásico”. Y agregó: “Todos queremos ganar, es una final más en este sprint final que tenemos y lo encararemos como lo que es, una final”.

En tanto el uruguayo Campaña señaló: “Es una semana más atípica, por ahí uno se presiona más en los entrenamientos por el hecho que queremos que salgan bien las cosas. Sabemos el partido que vamos a jugar y lo que nos vamos a jugar porque necesitamos los puntos para ingresar en la Copa Libertadores. Necesitamos muchos puntos y no tenemos margen de error. Esperemos que sea un gran partido y que gane el mejor”.

Y a la hora de elogiar al rival, que es uno de los punteros de la Superliga y viene en ésa condición desde la cuarta fecha, Martín Campaña admitió que “ellos vienen bien” y expresó: “Racing tiene muy buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante y tenemos que tener cuidado de eso”.

El choque entre Independiente y Racing lleva bastante sin disputarse, el último fue victoria para el Rojo por 1 a 0 en el Cilindro el 25 de noviembre de 2017, y la ansiedad está latente. Por eso cada uno recordó su mejor momento en la disputa de un derby de Avellaneda. “En la memoria quedan los recuerdos en que te va bien más que el resto. El 3 a 0 en cancha de Racing fue hermoso (27-11-2017 dos de Lisandro y uno de Bou), el empate 1 a 1 sobre la hora en cancha de Independiente también (21-2-2016 gol de Licha a Diego Rodríguez) pero el fútbol es presente y todo esto a la hora de entrar a la cancha no pesa mucho”, dijo Licha.

Campaña por su parte se refirió al último aunque no lo disputó debido a que el Rojo estaba con todo puesto en la Copa Sudamericana que finalmente conquistó “Me acuerdo del último (25 de noviembre de 2017 con gol de Leandro Fernández) que nosotros estábamos en la Sudamericana y como teníamos un gran plantel los chicos que jugaron lo hicieron bien y lo ganamos con todo lo que había que poner”.