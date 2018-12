Quini 6 y Loto Plus: repartieron 40 millones de pesos

Este nuevo millonario realizó su jugada en una agencia ubicada en Lavalle 752 en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires. En tanto, las restantes alternativas del Quini 6 quedaron vacantes. La segunda Vuelta se guardó un pozo de 49.583.162,62 pesos. Mientras que la Revancha dejó boyando 52.708.055,19 pesos. Así las cosas, el próximo sorteo del Quini 6, del miércoles a las 21.15, contará con un pozo cercano a los 139 millones de pesos.

Por su parte, El Loto Plus no se quedó atrás, ya que un mago abrochó los seis números del Desquite y no solo embolsó el premio del mismo, si no que también se llevó el Desborde del 6+1 y dicho apostador se adjudicó un super premio de 24.374.181,42 pesos.

En este caso, el agraciado confeccionó su apuesta en un local del barrio porteño de Belgrano. De esta manera, la próxima jugada del Loto Plus, que se llevará a cabo el miércoles a las 22.45, ofrecerá una recompensa que rondará los 333 millones de pesos.