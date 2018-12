MARLEY Y AXEL SE CRUZARON AL AIRE EN LA VOZ

A una semana del final de La Voz (Telefé) se produjo el primer encontronazo fuerte entre Marley y el jurado Axel. El conductor salió en defensa de una de las participantes del equipo de Tini Stoessel porque eligió cantar en inglés y eso enojó mucho al cantante, quien no dudó en retar esa conducta. La joven de 18 años, Isabel Aladro, que entonó el tema The Climb, de Miley Cyrus, quedó sin reacción ante el tirón de orejas de Axel: “Si me permitís, Isabel, desde el primer día me encantó tu voz, y eso que decimos todos esa calma que tenés, la tranquilidad, la confianza en vos misma. Un simple consejo que no hace a tu talento, pero yo en esta instancia y esto no es responsabilidad de Tini porque ya cada uno de ustedes eligen las canciones, yo si estuviera en tu lugar cantaría siempre en castellano”, dijo Axel.