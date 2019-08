Animalitos discapacitados y un lugar donde pueden albergarse: Las Renatas

En relación a la situación del refugio, la presidenta relata que "vengo teniendo problemas con el municipio de Escobar desde junio de 2018 cuando me comenzaron a intimar de todas las formas habidas para habilitar el lugar. Lo habilitamos y presentamos todos los papeles pero no funcionó. Nos reunimos con el intendente Ariel Sujarchuk quien nos dijo que íbamos a tener que ir con el refugio para otro lado porque no nos quieren en esa zona", asegura Ferrero.

"Nos dieron dos opciones, pedir una excepción en el Concejo Deliberante o que nos den otro lugar para que podamos continuar con nuestro proyecto". Luego, agrega: "Después de que me dijeron eso, la secretaria del intendente me confirmó que no nos iban a aprobar nunca la excepción en el Concejo por lo cual no tenía sentido que la pidamos. Jamás nos dijeron dónde ni cómo era el refugio. Quieren que nos vayamos y nada más".

Si bien es todo cuesta arriba, no se cansa de pelear y seguir buscando soluciones: "Ya estamos en tratativas con un lugar en Virrey del Pino para mudarnos ante la falta de soluciones del municipio de Escobar. Nuestro sueño es poder seguir rescatando animales de la vía pública y brindarles una vida mejor que la que tienen. No buscamos hacerle mal a nadie, sólo queremos seguir brindando amor y ayuda a nuestros compañeros de ruta".

El inicio del refugio se dio a partir de involucrarse: "El amor por los cachorros lo siento desde que nací. Siempre fui muy preocupada de lo que le pasa a los animales. Lo primero que quise hacer fue ser voluntaria pero se me complicaba con los tiempos porque tenía que destinarlo también a mi hija. A partir de ahí, adopté a mi primera mascota llamada Renata y comencé a involucrarme en temas relacionados con el proteccionismo. Después comencé a poner mi casa como hogar de tránsito pero veía que a los animales discapacitados nadie les daba bolilla, por lo que me empecé a involucrar más y traje a varios animales. Llegué a tener hasta 30 mascotas discapacitadas en mi casa pero se me complicaba un poco la dinámica diaria por lo que con un amigo decidimos que lo mejor era conseguir otro lugar para trasladar a todo y darles el espacio necesario".

El refugio es una ONG que funciona gracias a los aportes de las personas: "Tenemos cuidadores durante la semana y un cuerpo veterinario encargado que siguen mucho el día a día durante la semana. Por otro lado, tenemos voluntarios que dan una mano en algunas tareas administrativas y durante los fines de semana. Yo me encargo un poco de casi todo, desde cosas administrativas hasta análisis de las curaciones que hacen los veterinarios. Trato de generar eventos que nos ayuden a poder tener cierta financiación para que el refugio siga funcionando porque los costos son muy elevados y todo tiene que pagarse. Tanto las intervenciones veterinarias como los cuidadores durante la semana reciben su paga por la labor".

Aquellas personas interesadas en poder dar una mano pueden contactarse a través del sitio de Facebook Refugio Las Renatas o directamente con María Giselle Ferraro al 1530017001.