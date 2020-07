Problemas de salud

La primera fuente de olores de las mascotas es la falta de higiene de su pelaje o de su dentadura. En ambos casos, el problema se soluciona con un baño períodico y la limpieza de los dientes. Siempre deben utilizarse los productos adecuados recomendados por los veterinarios.

Pero puede suceder que pese al baño, la mascota sigue emitiendo olores. Aquí es urgente la consulta al profesional, porque podrìa tratarse de una enfermedad de la piel o alergia, y hasta un exceso de grasa que debe tratarse médicamente.

Por otra parte, si tras una buena limpieza bucal, el perro sigue con mal aliento (asociado a gran cantidad de flatulencias), el veterinario debe estudiar si es causado por alguna enfermedad intestinal o, incluso, derivada de problemas cardiovasculares.

Una vez descartados los problemas de salud, la mayoría de las razas tendrán cierto olor característico que no debería molestar a nadie, salvo que sea alérgico o que tenga un olfato especialmente sensible. Si ese fuese el caso, hay cinco razas de perros que se caracterizan por no tener olores fuertes.

1 - Caniche

Eva Perón y su caniche

Se distinguen por su inteligencia, vivacidad y docilidad. Pero además, los caniches están entre los perros menos olorosos debido a que su pelaje corto y rizado requiere de pocos cuidados y una higiene periódica es suficiente para mantenerlo limpio. Sus virtudes naturales y su pelaje lo hacen recomendable para los alérgicos y sensibles a las fragancias fuertes.

Entre los famosos que siempre tuvieron como mascotas a caniches, se recuerdan a Juan Domingo Perón y a Eva Perón.

2 - Bichón frisé

Bichon frise - foto

Entre los perros de compañía, hay uno que se distingue por su gran belleza y hermoso pelaje sin olor. Se trata del bichón frisé, una raza de origen europeo y muy popular entre la aristocracia francesa. Su hermoso pelaje requiere de lavados periódicos y, en algunos casos, de cortes por parte de peluqueros caninos profesionales, si se busca un aspecto sofisicado de la mascota. Es una animal muy cariñoso y con aspecto de perro de peluche lo que lo hace aún más querible. Una mascota ideal para los sensibles a los malos olores

3 - Salchicha (Dachshund)

perro salchicha

Esta popular raza se caracteriza por su higiene,siempre y cuando viva dentro de la caza y tenga pelaje corto, con lo que se mantendrá libre de olores desagradables. Además, es una mascota divertida y cariñosa, que se adapta con facilidad a la vida en el hogar.

4 - Basenji

perro Basenji

La caracterìstica distintiva de este raza, es que no emana el olor típico de los otros perros. El Basenji es originario del este de África. Se asea él mismo pasándose la lengua como lo hacen los gatos. Lo cual hace que el mantenimiento del pelo sea mínimo. Ello sumado a su docilidad, lo hacen un perro ideal para un hogar con amos de narices sensibles. Es una raza poco difundida en la Argentina, pero existen algunos criadores que ofrecen los cachorros.

5 - Chihuahua

Chihuaha con sombrero

Es la raza más pequeña del mundo y la más antigua de América. Además, su pelaje, tanto corto como largo, es fácil de cuidar y de mantener libre de olores. Si se cuida su salud dental, el chihuahua es una mascota que solo podrà oler como su dueño (o dueña), al que es muy apegado.