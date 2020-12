Video: una perra es furor por su modo de sentarse

La protagonista del video es una perra, que se llama Cleo, que se sienta en un sillón sobre su cola y con las patas cruzadas, algo poco visto en cualquiera de las mascotas hogareñas.

Lo más desopilante del video, es que la perra tiene extremidades muy largas y al cruzar las patas toma una postura similar a la del ser humano.

Cleo, una Silken Windhound de 18 meses de edad, tiene la costumbre de sentarse de esa forma y su dueña decidió registrar su accionar en un video.

Embed

En el video se escucha a Claire, la dueña de la perra, que le pregunta: “¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás sentada así?”.

Mientras que la perra sigue con su accionar, como si no pasara nada extraño y tampoco registra mucho a su dueña, como suelen hacer las mascotas.

La dueña de la perra dijo que "Cleo es una perra muy ‘tonta’, es extremadamente larga y delgada y siempre consigue hacerme reír, así que no me sorprendió mucho verla así sentada, pero me pareció más gracioso a medida que pasaba el tiempo”.