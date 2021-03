Marc Anthony dará un show vía streaming

grafica.png

La cuarentena impuso los shows vía streaming y muchos artistas recurrieron a ellos. Marc Anthony a pesar de haber realizado participaciones en algunas entregas de premios como "Premios Lo Nuestro", junto a Daddy Yankee, no había anunciado ninguna fecha de show exclusiva para sus fans, hasta ahora.

“La vida nos ha cambiado… indudablemente. Pero la música sigue siendo un cable a tierra para todos. Nos permite seguir manteniendo viva la ilusión, el amor y la alegría. Y aunque por seguridad no podamos estar todavía frente a frente, estoy seguro que este concierto creará una magia increíble, que logre conectarme con mi público, donde quiera que esté y con todos los que necesiten un toque de música para seguir adelante; para mantener la ilusión por la vida”, señaló Marc Anthony.

Embed

El artista con más de 70 hits #1 en la lista de Billboard (Latino), siete veces ganador del GRAMMY® y Latin GRAMMY®, con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, brindará un espectáculo en directo con una producción a cargo del reconocido director creativo -ganador del GRAMMY® y fundador de Elastic People, Carlos Perez. Según el propio cantante y el director creativo cada espectador vivirá una experiencia distinta, un espectáculo en directo, en el que la energía, la producción y la música estarán destinadas a captar al público y no soltarlo hasta el final.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Anthony (@marcanthony)

Este concierto dará la oportunidad a los aficionados de Marc Anthony alrededor del mundo unirse por una noche , y por una razón: para celebrar a Marc y su música de una forma inolvidable.

“No hay generación que no ha bailado o disfrutado de la música de Marc Anthony. Para Loud And Live Studios, es un orgullo poder colaborar con uno de los artistas latinos más legendarios en su primer y único concierto global virtual. A pesar de no poder ofrecer eventos en vivo durante este último período, estos conciertos virtuales nos han ayudado a continuar y traer experiencias únicas a nuestras audiencias globales”, dijo Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.