MYA charló en exclusiva con POPULAR sobre su último éxito

La versión original logró alcanzar el puesto #1 en los charts de radios del país, ingresó en el Top 50 de Spotify y alcanzó el Galardón de Oro gracias a la cantidad de streams de audio, su video fue tendencia y el #250challenge tuvo una fuerte presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, en la que superó las 10.3 millones de visualizaciones.

A unos meses de su colaboración con Ha*Ash en la balada “Fuiste mía”, MYA estrenó la nueva versión de 2:50 junto a Duki y a Tini volviéndose el tema más escuchado en spotify desde el estreno.

"Estamos muy felices con esta realidad que nos está regalando 2:50. Es una canción que desde la primera versión, la original, fue un antes y un después porque marcó mucho el estilo de MYA, y con este remix fue muchísima la diferencia, la incorporación de Duki y de Tini le dieron un toque artístico impresionante y una llegada al público diferente. La combinación era un poco rara de imaginar, pero nos viene sorprendiendo desde el día uno que salió", explicó Maxi Espíndola.

Por su parte, Agus Bernasconi agregó: "Nos sorprendió mucho todo lo que alcanzó la canción, lo que pasó con spotify, donde estuvimos más de 10 días en el puesto número uno en Argentina. ¡Fue increíble!"

La producción a cargo de Mapache & Mosty, con el plus de tener a Big One también en el equipo y a pesar de no haber sido buscada, logró una perfección que hizo enloquecer a los fans. Sobre cómo surgió esta versión los chicos contaron: "Salió de la nada, casi sin buscarlo, sin pensarlo, nos juntamos con unos amigos, lo conocimos a Duki, nos pusimos a cantar unos temas acústicos y a él le gustó mucho eso, hizo un freestyle en el momento y nos dijo de hacer el remix. Después se la mandamos a Tini y se sumó".

Los últimos años, a pesar de la pandemia, fueron muy buenos para MYA que lanzó singles como "Histeriqueo" con Emilia, "Una y mil veces" con Mau y Ricky, "25 noches" con Abraham Mateo, "Te quiero x eso" y "Fuiste mía" junto a Ha*Ash, que se volvieron muy exitosos, pero las ganas de subirse a los escenarios estuvieron siempre presentes.

Luego de un año y medio, recién hace unas semanas pudieron volver a estar con su público, primero en Córdoba y el domingo en el Teatro Ópera, donde con entradas agotadas cantaron junto a Tini y otros invitados que hicieron la noche más especial. "Fue una espera muy larga, un año y medio sin subir al escenario, fue una locura. Al principio nos miramos con Agus y estábamos medio impactados, era raro, nos tuvimos que volver a acostumbrar a esa sensación. El vivo tiene algo especial, algo único, la gente vibrando lo mismo que nosotros, estuvo increíble”, expresó Maxi.

Y pareciera ser que este año terminará mejor aún: "Se viene más música, hay muchas canciones con ganas de salir y se aproxima el segundo disco . Está casi cerrado, solo nos quedan definir algunas cosas, como la fecha del lanzamiento, pero ya las canciones están y nos tiene muy felices. Es como nuestro segundo hijo", apuntaron.

Asimismo adelantaron: "Nos vamos para Tucumán el 20 y el 21, y ahí termina esta primera etapa de la gira, porque seguramente va a haber otra etapa".

Más sobre MYA

Su primer álbum “HOY” (2019) contó con la colaboración de grandes artistas internacionales como: Pedro Capó, Abraham Mateo, Feid, DVICIO, Leslie Grace, Rombai. Con ese trabajo, obtuvieron el galardón de Disco de Platino en su país, fueron nominados a los Premios Gardel en la categoría “Mejor Álbum Pop” y ganaron en los Kids Choice Awards como “Artista Nuevo Favorito”.

Su súper hit “Te Olvidaré” junto a Pedro Capó -que interpretaron los tres en concierto en el prestigioso Festival de Viña del Mar, Chile, y hoy supera los 138 millones de reproducciones de audio y video-, lideró los charts de radio, TV y digitales en Argentina, ingresando en los Virales 50 de 20 países en Spotify: España, México, Colombia, Brasil, Portugal, Suiza, Chile, Uruguay, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Perú, Nicaragua y El Salvador.

MYA también ha lanzado exitosos singles durante los últimos dos años, como Histeriqueo” (con Emilia), “Una y Mil veces” (junto a Mau y Ricky), “25 noches” (feat. Abraham Mateo), “2:50”, “Te quiero X eso” y “Fuiste mía” (a dúo con Ha*Ash).