Lizy Tagliani protagonizó un escándalo en Olga

La conductora trató mal a uno de sus productores y desde la emisora decidieron cortar el fragmento en el programa completo que quedó en YouTube.

“¿Dónde está el pibe este, Alejandro, el productor? ¿O vos, nene, Lautaro vos? Pongámonos de acuerdo. ¿Qué es que entienden ustedes con que la peluquería funciona en paralelo? Que lo hablamos 700 veces...”, dijo Lizy.

Ahí, el productor le respondió: “Que mientras vos cortás el pelo, acá se desarrolla algún contenido”. A lo cual Tagliani enfureció: “¿Y dónde mier... aparezco yo cortando el pelo? Quiero las cosas en paralelo. Lo hablamos 700 veces”.

Y siguió “¿Dónde está el pibe este? ¿Para qué nos encontramos todos los días media hora? Todos los días de mi vida para charlar al pedo. Hoy lo tendríamos que haber hecho, nene. No a partir de ahora”.

“Si no, no vengo. O sea, estoy trabajando gratis al pedo. Yo no quiero hablar”, remató ante la evidente incomodidad de Toto Kizner, mientras se iba al salón de belleza que estaba montado en otra parte del estudio.

Qué dijo Lizy luego del escándalo

“Siempre boludeamos así. Como yo no estoy pasando un buen momento, se ve que no se entendió”, se excusó, en diálogo con Intrusos.

La conductora afirmó que con su equipo de trabajo sigue todo bien: “Entre nosotros está todo más que bien. Es por el estado que estoy pasando. En todos lados hacemos lo mismo”.

“Estoy tranquila. Dios quiera salga todo a la luz, ojalá. No voy a hablar de ese tema. Estoy muy tranquila, pero sigo muy triste y angustiada. Lo que más sufro es no poder ser yo, no poder hablar como siempre. Son temas muy difíciles”, se sinceró Tagliani.

Mientras que Fernanda Iglesias contó en Puro Show, en El Trece, algunos detalles. “Obvio lo cortaron del capítulo que subieron a Youtube porque fue real”, comentó la periodista. “No terminó ahí. Lizy lo siguió maltratando en el chat del grupo”, continuó la panelista del programa.

“Ya hay una persona de esa que se quiere ir. Toto Kizner”, compañero de Fernanda Otero, la esposa de Miguel Granados, accionista del canal de streaming.