En la revista Caras se afirma que el casamiento se retrasó por compromisos laborales y por el nacimiento de la hija en común, Magnolia: "No me gusta dar muchos detalles sobre eso. Ya se sabe lo que se tiene que saber y el resto es amor. Son detalles. No me parece para nada curioso, es algo que se hace. Son decisiones que cada pareja toma", contó el actor en referencia a la posible existencia de la firma de un contrato prenupcial.

En su momento, la China Suárez, sobre el tema había opinado: "No necesito la plata de nadie".

Para dar certeza que están más unidos que nunca, ayer La China publicó en las redes sociales algunas fotos del cumpleaños de su hija mayor, Rufina, fruto de la relación con Nicolás Cabré y en una de ellas aparece Benjamín Vicuña.