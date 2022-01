Nahuel Pennisi recibió la doble consagración

unnamed (1).jpg Nahuel Pennisi fue consagrado en el Festival Cosquín y Jesús María

El talento de Nahuel como compositor queda comprobado una vez más con el fenómeno de Universo paralelo, canción que forma parte de su tercer álbum Renacery cuya reciente versión realizada junto a la banda La K’onga ya se perfila como una de las canciones del verano. Universo paralelo de La K’onga y Nahuel Pennisi ha superado las 6 millones de reproducciones en plataformas digitales y actualmente se encuentra en el puesto #8 del Top 50 de Argentina de Spotify.

El videoclip oficial, que acumula 21 millones de vistas, se mantuvo en el top #5 de las Tendencias de YouTube en Argentina durante un mes, y el video de la versión en vivo en el Estadio Luna Park suma 6.5 millones de reproducciones. La versión original de Universo paralelo supera las 7.5 millones de reproducciones y visualizaciones, y es una de las trece canciones que integran Renacer, álbum galardonado en 2021 con el Premio Gardel como “Mejor álbum folklore alternativo” y que le valió a Nahuel su segunda nominación al Latin Grammy en la categoría “Mejor álbum folklórico”.

En 2021 Nahuel realizó su primera gira por España, donde se presentó en vivo en la isla de Fuerteventura, el Palacio de congresos, Lanzarote, en los Jameos del Agua y en La Laguna, con localidades agotadas. Con el éxito de esta gira Pennisi verifica su proyección internacional, que ya en 2020 había logrado conquistar al público del Festival de Viña del Mar al consagrarse en la categoría folclore y alzarse con dos galardones: Gaviotas de Plata como Mejor Intérprete y Mejor Canción con su tema "Avanzar".

Durante el verano del 2022 Nahuel continuará recorriendo las distintas ciudades de Argentina y a partir de marzo regresará al estudio para dedicarse a trabajar en lo que será su cuarto proyecto discográfico.

“Renacer es la palabra que me representa hoy. Aprendí mucho en este tiempo, en este proceso. El nacimiento de mi hijo, el impulso que le dio a mi carrera ganar en Viña del Mar, son cosas que me han cambiado. Siento que he renacido en varios sentidos”, expresó Nahuel Pennisi.