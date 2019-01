“No comparto las maneras con el colectivo de Actrices”

Luego de un tiempo de silencio mediático, y abocada a su vida junto a su marido Juan Manuel Urtubey y la hija de ambos, Macedo salió a diferenciarse de gran parte de sus colegas al criticar al colectivo Actrices Argentinas.

Al ser consultada acerca de si le gustaría unirse al grupo que, entre otras cosas, visibilizó la denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés, la respuesta de Macedo fue contundente: “No”. ¿Los motivos? “No comparto las maneras”, dijo. No quiero ahondar tanto. Por el lugar que ocupo gracias a Urtubey, que es la persona que tiene poder. Compartiendo mi vida con él, tengo acceso a cosas a las que de otra manera no tendría”, explicó.

Muy confiada y animada por el lugar que ocupa en la provincia de Salta y desde donde puede realizar distintas acciones para ayudar, confió: “Gracias a Dios, en este lugar puedo tratar de mejorar algo. Cuando sentís que podés darle una mano a una mujer para que tenga un microcrédito es empoderarla, es hacer que entienda cómo es tener plata en la mano, no depender de nadie, no quedarse con alguien que la maltrata porque ya puede trabajar”.

En tanto, Macedo en nota con La Nación se manifestó unida a la lucha por la legalización del aborto. “Estoy a favor”, sintetizó, dejando en claro su pensamiento. Entre todo este dilema se dejó lugar también para opinar sobre el “MeToo” argentino: “Me parece bien la visibilización, hay que ser respetuosos con la manera en que cada uno tenga que decirlo, porque no podés ponerte en el lugar del que sintió tanto dolor. Sí, en cambio, podés hacer todo lo posible para que eso no suceda. No da todo igual. No es tan grave una cosa como la otra. No es lo mismo una mujer que quiere cobrar lo mismo que un hombre que la que atraviesa el dolor inmenso de ser golpeada, maltratada o abusada”, explicó.

Por otro lado y haciendo hincapié en su regreso a la televisión, pese a su compromiso con la familia, dijo: “Si me llaman para hacer algo que me cope, sí. Tendría que ser un muy buen personaje en una buena historia. En pos de la bebita, preferiría algo más corto, como una película o un unitario, pero si fuera una tira que me copa, la haría”.

En tanto sobre la carrera política de su marido, que ayer lanzó su precandidatura a presidente, y en el caso de que pudiera ser nombrada como Primera Dama fue muy tajante respecto a la manera en que se manejó toda su vida: “no me preparé nunca para ocupar un lugar acompañando a alguien. Toda mi vida trabajé por mis propios medios, fui lo que quise ser y estuve donde quise estar”, finalizó la actriz, conciente de la posibilidad de Urtubey de llegar a presidente.