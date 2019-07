"La enfermería, no sólo en Argentina sino también a nivel mundial, es fundamental para el sistema de salud. Éste no comienza si no hay un enfermero o una enfermera que pueda estar al servicio de aquellos pacientes que necesiten de su atención", señaló el licenciado Emiliano Cagnacci, secretario de Licenciaturas y Cursos en la Facultad de Medicina de la UBA. A esto el jefe comunal añadió que "todo equipo de salud moderno requiere reconocer, capacitar y formar a los enfermeros. Son una pieza central del engranaje que es el equipo de salud".

A su vez, el intendente Macri remarcó la posibilidad de que miles de vecinos, tanto de Vicente López como de municipios aledaños, tengan la posibilidad de formarse cerca de sus hogares en forma libre y gratuita.

Luego subrayó que en el Centro Universitario y en el resto de los espacios de formación en el distrito se busca formar con un foco orientado en el empleo, marco en el cual también se trabaja desde la Oficina de Empleo y el Club de Emprendedores, y en un futuro desde el Polo Educativo Laboral."Debemos educar –añadió en este sentido–, pero educar para el empleo. El desafío grande es que quien pase por un aula pueda terminar coronando su vocación con empleo de calidad".

Además de poder cursar las materias correspondientes a las carreras de las facultades de Farmacia, Bioquímica, Medicina, Agronomía y Odontología, en el Centro Universitario las personas pueden formarse, en forma libre y gratuita, Tecnicatura Superior en Sistemas Informáticos, Tecnicatura en Higiene y Seguridad del Trabajo, la carrera de Enfermería, Formación Profesional de Guardavidas, Formación Profesional de Árbitros de Fútbol, Tecnicatura Superior en Realización en Cine, TV y Video, Tecnicatura Superior en Comunicación Social para el Desarrollo, Introducción a la Programación Robótica, Tecnicatura Superior en Diseño de Interiores.