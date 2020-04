Las restricciones seguirán en las áreas más populosas

Desde hace algunos días el presidente Alberto Fernández y la mesa de coordinación que encabeza el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, analizan qué hacer con el aislamiento social obligatorio dispuesto desde el 20 de marzo para intentar frenar la propagación del coronavirus.

En la Residencia de Olivos, donde el jefe de Estado se desenvuelve desde el comienzo de las restricciones, están conformes con el aplanamiento de la curva de contagios, pero repiten que el desafío aún es grande para evitar un desmadre en el sistema de salud a causa de una avalancha de contagios. "Esto es día a día. Si mañana llegara a subir demasiado el número de infectados o muertos, todo vuelve para atrás", analizó una calificada fuente gubernamental consultada por este diario.

Por la mañana el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, de recorrida por la estación de Retiro en ocasión de la instalación de cámaras térmicas para detectar eventuales pasajeros afiebrados, sostuvo que "los gobernadores están de acuerdo con mantener la cuarentena" más allá del domingo 26, cuando vence la primera prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el gobierno nacional. Y que "el concepto de cuarentena" va a continuar las próximas semanas.

El funcionario, además, remarcó que Alberto Fernández está en "permanente consulta" con cada uno de los mandatarios provinciales para ir determinando los pasos a seguir frente a la evolución de la pandemia de coronavirus.

ADEMÁS:

Confirmaron otras seis muertes hoy y 112 casos nuevos

Evacuaron un geriátrico de Belgrano por casos de coronavirus

Es que la semana pasada -en ocasión de la presentación de la oferta oficial para el pago de la deuda a los bonistas-, una decena de gobernadores entregaron sus propuestas en Olivos. Se descuenta la vuelta de actividades, como la exploración minera en San Juan o la explotación del tabaco en Salta, desde el lunes 27 de abril. Con todo, ayer en el oficialismo aseguraban que aún no está definida la fecha en la que el jefe de Estado anunciaría una nueva extensión de la cuarentena. Aunque se especulaba con que habría discurso este viernes desde Olivos, el mismo se concretaría el fin de semana.

"El jueves o viernes vamos a evaluar cómo fue la cuarentena administrada esta semana, que está yendo bien, y de acuerdo con los pedidos de las provincias, podremos ir hacia una nueva etapa de cuarentena focalizada. No en Capital, ni en el Gran Buenos Aires, ni en los conurbanos (de Córdoba o Santa Fe), pero sí se podrían abrir obras de construcción privadas en el interior y en ciudades no pobladas que no aumenten drásticamente el transporte público, esa es la clave", explicó la misma fuente consultada.

Aunque aún no hay definiciones, la cuarentena se extendería otras dos semanas. Pero la evaluación diaria terminaría decidiendo al Presidente sobre la forma en que se llevaría adelante, con menos restricciones en algunos distritos. En el área metropolitana no cambiaría sustancialmente el panorama para la población.

Por la tarde Alberto Fernández estuvo en Olivos y mantuvo reuniones con dirigentes de la industria farmacéutica y luego recibió a representantes de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (Faie). Antes había recibido una carta del Episcopado argentino, en el que se le solicitaba mayor libertad de circulación para los sacerdotes que desean llevar a cabo su tarea pastoral en medio de la emergencia socio-ambiental que ha desatado la pandemia.