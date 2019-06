Otra vez gracias al diario por poder expresarme. No tengo mucho espacio y voy a sintetizar. Esto de este pobre hombre Pichetto, sin pecar de adivino, ya lo veía venir (que se iban a mandar algo raro).

Tengo 70 años, soy lechuza cascoteada, no me asombra más nada. Yo fui peronista y si bien identificar un partido con el nombre de una persona está mal, es caudillismo (de hecho personalmente Perón me causa sentimientos encontrados pero él fue el que puso en vigencia las leyes socialistas que Alfredo Palacios las impulsó. Sólo por eso fui Peronista).

Pero a los tres meses de morir dejé de serlo. Había contradicciones entre ‘las filas’ que no me gustaron. No se le puede negar una cosa que falta y es necesario imprescindible para cualquier país que se precie de serlo: nacionalismo.

Juan Domingo Perón lo tenía. Un partido sin una filosofía firme de vida constante no existe. De hecho ‘esto’ que llaman peronismo es una burla al ciudadano que no es idiota. Hay muchos desgraciadamente. Así estamos peronistas K, peronistas F.F, peronistas M. peronistas AB y podría nombrar todo el abecedario.

Es muy triste. Por último le diría a don Pichetto y a todos estos que compren el libro ‘Ulises’ de James Joice, un escritor irlandés, pero no lo entenderían.

Edmundo Mayorga