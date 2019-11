Pero al parecer ese anuncio del conductor no le cayó nada bien a Paula y ayer salió a negar esa información a pesar de que hace unos días casi lo confirmó. "Lo venía pensando hace un tiempo. Hablé con los chicos (por los productores) para que me dejen terminar antes la temporada, pero me dijeron que no se podía. Luego les dije de volver a Buenos Aires y me dijeron que era complicado", comenzó a explicar Paula en el ciclo Nosotros a la Mañana.

Y agregó: "Lo que pasa es que Oli (una de sus hijas con Peter) arranca primer grado. Y yo siempre tuve claro que iba a trabajar en el verano hasta que ella arranque la primaria, porque quería estar con ella en el primer día de clases y que empiece en tiempo y forma". Y siguiendo con su justifiación, Paula aseguró que para ella el primer día de clase es clave y que no pensaba estar ausente. "Las clases empiezan en los últimos días de febrero y hasta ahora Olivia empezaba el jardín más tarde. Pero ahora es diferente, No estar en su primer día de primer grado me parecía que no, que era súper importante para ella", contó.

Y obviamente le preguntaron por los rumores de embarazo y en referencia a la noticia que dio Angel de Brito dijo: "Ojalá que más adelante les pueda dar más detalles. Pero es básicamente esto por lo que decidí bajarme de la temporada. Yo todavía no voy a confirmar nada, no es así", respondió, ambigua.

Lo que llamó la atención en esa declaración es lo mismo que había pasado la semana pasada cuando lejos de negar de manera rotunda, habló de esperar hasta el comienzo del año que viene para poder hablar de ese tema. "Ojalá más adelante, el año que viene si Dios quiere, pero todavía no. Voy a estar con Pedro en Carlos Paz, voy a estar yendo y viniendo porque algunas cosas tengo pendientes en Buenos Aires", concluyó la actriz y modelo.

Mientras tanto la obra de Carlos Paz sigue adelante y ya tiene el elenco cerrado. Ya se sabía que el papel de Paula Chaves lo asumirá Julieta Prandi, pero faltaba conocer quien iba a ocupar el lugar de la rubia. La producción, aprovechando el buen momento en el Súper Bailando, ya cerró con Flor Torrente quien de esta manera completa el elenco que encabeza Pedro Alfonso y que en diciembre debuta en la Villa.