Pensar: propuesta en el Día Mundial de la Filosofía.

Pero con el correr de las semanas, los encuentros fueron creciendo y se fueron sumando jóvenes de otros distritos para intercambiar reflexiones, experiencias y vivencias de muchos lugares de nuestro país.

En el Día Mundial de la Filosofía, a pensar

Este jueves 19 de noviembre es un día especial para el ciclo, porque se celebra el Día Mundial de la Filosofía. De esta manera se trata de poner el ojo en una práctica reflexiva que se ocupa desde tiempos ancestrales de las grandes preguntas que atraviesan a generaciones y generaciones de seres humanos: ¿Somos verdaderamente libres? ¿Qué es la justicia? ¿Existe una única verdad? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el poder?

Al establecerse el Día Mundial de la Filosofía, UNESCO destacó la importancia de esta disciplina, especialmente para los jóvenes, subrayando que “la filosofía es una disciplina que fomenta el pensamiento crítico e independiente y es capaz de trabajar hacia una mejor comprensión del mundo y promover la tolerancia y la paz”. Con este espíritu se inició este ciclo de filosofía para jóvenes, aún más teniendo en cuenta que, en los tiempos actuales de pandemia, uno de los grupos sociales más afectados fue sin duda el de los adolescentes, que vieron limitadas sus posibilidades de reunirse con pares, asistir a los colegios, y vivir una vida social activa y acorde a sus prácticas cotidianas. Sumado a esto, la adolescencia es un tramo de la vida en el que se experimenta de manera significativa la apertura, indagación y sorpresa ante el mundo que nos rodea.

“La pandemia fue un fenómeno inesperado que desestabilizó nuestras ideas sobre la libertad, los vínculos afectivos, la justicia, la igualdad y disparó nuevos interrogantes. La filosofía se ocupa de estos grandes temas y es una práctica que nos invita a pensarsobre nuestro contexto, sobre nuestro presente y nuestro futuro, a dialogar e intercambiar con otros, y a tener una mirada crítica y constructiva sobre nuestro entorno”, señala Lucía Aguerre, doctora en Filosofía y coordinadora del ciclo.

Los encuentros están destinados a jóvenes de entre 16 y 20 años y se realizan a través de la plataforma Zoom todos los jueves a las 23 horas. Son coordinados por docentes especialistas en didácticas y filosofía de universidades nacionales que proponen un acercamiento filosófico a temas utilizando recursos diversos: lectura de fragmentos filosóficos, pero también canciones, fragmentos de películas, imágenes de obras artísticas, noticias de actualidad.

“La propuesta es generar espacios de reflexión filosófica que les permitan a los jóvenes compartir entre pares y cultivar una mirada propia, a partir de las más destacadas reflexiones de pensadoras y pensadores que transformaron realidades e impactaron en la historia de la filosofía”, señala también Lucía Aguerre.

Testimonios de jóvenes en chat

Filosofía y juventud, al fin y al cabo, parecen ir de la mano en esta idea de pensar, de cuestionar, de mirar siempre más allá. Y así lo confirman muchos de las chicas y los chicos que se suman cada semana y dejaron testimonio en el chat: “En lo personal me encantan los encuentros, porque con la pandemia me ponía mal no poder juntarme con las chicos de mi edad más que por mensaje y tener un espacio para pensar así por más tiempo”; “Está bueno para ver nuevas maneras de pensamiento, tanto de los filósofos como de los otros que se conectan”; “Es liberador tener este espacio. Espero con mucha alegría los encuentros de los jueves”.

Hoy a las 23, en el marco del Día Mundial de la Filosofía, la reflexión girará en torno a la libertad: ¿Qué significa ser libre? ¿Hay situaciones que condicionan nuestra libertad? ¿Podemos ser totalmente libres? ¿Cómo afectó la pandemia nuestra idea sobre la libertad?

El encuentro es gratuito y los jóvenes interesados en participar pueden escribir a cpp@cic.gba.gob.ar o al 2358-410242.