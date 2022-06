Adrogué: robaron la medalla olímpica de jugador de Pumas 7s

El último domingo, mientras el rugbier se encontraba de viaje, fue anoticiado de la noticia de que delincuentes habían ingresado a su vivienda a robar y entre los elementos personales que le sustrajeron, estaba la presea de bronce.

"El domingo me enteré de la noticia y lo primero que pregunté fue si estaba la medalla. Cuando me dijeron que no estaba, empecé la búsqueda. La medalla no tiene un gran valor como material, pero significa mucho para mí de forma sentimental", expresó Del Mestre por Radio La Red.

"Tengo un dolor inexplicable, les pido por favor que difundan el mensaje para que aparezca", había publicado el damnificado en sus historias de Instagram.

Del Mestre, de 28 años, fue uno de los valores más importantes que tuvo el equipo argentino en Tokio 2020 para llevarse la medalla de bronce.

En ese recordado torneo, Los Pumas7s derrotaron a Gran Bretaña, Australia y Sudáfrica.

Durante este año, Del Mestre se consagró campeón con el equipo argentino en el Seven de Vancouver, tras superar en la definición a Fiji.

El rugbier inició su carrera en Pucará y sus buenas actuaciones lo llevaron a ser citado al seleccionado argentino. En 2019, integró el plantel nacional que ganó la medalla dorada en los Panamericanos de Lima, tras imponerse a Canadá en la final.