Alertan por 12 mil ataques a choferes de transportes urbanos en el AMBA

No se trata, lamentablemente, de un episodio aislado, ya que se reportan 54 homicidios de choferes de transporte público en el último año, con un total de 12.000 ataques salvajes padecidos por trabajadores que se ganan la vida manejando en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

En un nuevo Informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia de la Consultora Internacional Javier Miglino y Asociados y que toma como punto de partida las causas que investiga la justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal, con jurisdicción para toda la Ciudad de Buenos Aires, más las causas penales de los Tribunales de Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, San Martín, San Isidro, Moreno y Morón; quedó acreditado que en los últimos 12 meses hubo 54 robos con final trágico a choferes de vehículos de transporte público, en todas sus facetas como colectiveros, taxistas y en especial motociclistas y automovilistas que brindan el servicio de transporte mediante aplicaciones, tipo Uber o Didi, taxis.

A los 54 homicidios deben agresarse 33 tentativas de homicidio, con un total de 12.000 ataques. La víctima fatal mencionada al comienzo se llamaba Alejandro Segovia que trabajaba para una aplicación de viajes y conducía un Renault Logan.

Al llegar a la calle Fray Marchena, en la intersección con Altube, justo en el límite con el partido de Moreno, los ladrones quisieron robarle el auto, le dispararon y lo mataron. Tras el impacto, los ladrones se bajaron del auto y se dieron a la fuga a pie. Luego de algunos instantes los agentes encontraron a Segovia sin vida y a los dos ocupantes de la ambulancia heridos.

“Sin embargo el crimen de Alejandro es solo uno de los 54 que hubo en los últimos 12 meses en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense”, dijo el Dr. Javier Miglino, abogado experto en Criminología y Director de Defendamos Buenos Aires.

Personas que salen a trabajar y no saben si vuelven. “Un colectivero tiene prácticamente nada para robar porque los pasajes se abonan con tarjeta o con una aplicación, sin embargo los criminales suben al colectivo, roban y si en el camino el chofer se interpone, termina muerto.

Con los taxistas ocurre algo similar, en especial tomando en cuenta que llevan consigo una magra recaudación de dinero en efectivo.

Pero ultimamente los que resultan más castigados son los choferes de las aplicaciones que transportan personas en moto o en auto. Las bandas criminales salen a robar y si les gusta el auto o la moto que el trabajador emplea, se la roban sin excepciones. En el camino si hay algún tipo de impedimento, matan al chofer.

De ese modo las cifras del delito no paran de crecer. En la Ciudad de Buenos Aires hay aplicaciones que no autorizan viajes por la noche en barrios como Flores por su cercanía con la villa 1-11-14 y en Retiro por la presencia de la villa 31 y en Barracas por la temible villa 21 y la villa Zabaleta”, dijo Miglino.

Falta presencia policial. “Más de 12 mil choferes sufrieron ataques y contactaron a Defendamos Buenos Aires para pedirnos protección porque no pueden seguir trabajando en estas condiciones. Falta presencia policial y es lo mismo que se trate de Belgrano o Palermo en Buenos Aires o de Morón e Ituzaingó en la Provincia. No hay policías a la vista y eso envalentona a los criminales que salen a robar un vehículo y no vuelven sin conseguir uno. Si en el camino hay muertos, forma parte de la trama criminal y los ven como un daño colateral”, concluyó Miglino.