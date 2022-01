Alertan por 47 robos diarios contra jubilados en el AMBA

Es que se denuncia un promedio de 47 robos salvajes cada jornada que tienen como víctimas a jubilados que viven en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Un dato inquietante es que más del 80% de los episodios ocurre en los propios hogares de las personas asaltadas.

Fuentes policiales y judiciales de ambos distritos indicaron que los robos a adultos mayores ocurren en lo que va de enero con una frecuencia de 47 hechos cada 24 horas, a lo que debe sumarse la denominada "cifra negra" con situaciones no denunciadas.

Acerca del caso en San Martín, la víctima dijo que dos de los asaltantes eran "muy chiquitos", que "hicieron inteligencia" los días previos y que "tenían un dato equivocado" ya que solo "querían dólares" que ella no poseía.

"Hace un mes y medio me llamaron con la voz de mi nieta y me pidieron dólares. El miércoles vino un chico, tocó timbre y me preguntó dónde queda el Pancho 46. A los 15 minutos volvió y me dijo que estaba perdido. Ahí me estaban espiando, ahora lo relaciono", relató Olga Quinteros en diálogo con el canal LN+.

La jubilada sostuvo que nunca imaginó que le "podía pasar una cosa así" y que los delincuentes "buscaban dólares". "Para mí, tenían información, por eso sacaron la cocina y rompieron el placard. Alguien le dio el dato equivocado", señaló.

En tanto, en una entrevista con el canal Todo Noticias, la mujer indicó cómo fue el ataque que sufrió el sábado por la noche. "Torcieron las rejas y entraron por ahí. Había dos pibes muy chiquitos, de aproximadamente 15 años, y un hombre como de unos 40", dijo.

jubilada-robo-san-martin.png Olga Quinteros, de 70 años, fue salvajemente golpeada por asaltantes que ingresaron en su casa en San Martín. Captura.

Quinteros sostuvo que durante el tiempo que estuvieron los delincuentes en su casa "juntaron todo lo que pudieron" y que "querían dólares". "Pedían dólares. Lo único que yo tengo era todo mi aguinaldo y medio sueldo porque quería este mes pintar la casa", sostuvo.

Según expresó, los asaltantes se llevaron además un tacho de pintura, un paraguas, dos relojes, ropa, su documento de identidad, y los carnet de vacunación contra el Covid-19, del PAMI y la tarjeta SUBE para viajar.

El robo se produjo el sábado cuando la mujer fue sorprendida mientras dormía en su casa ubicada en la calle Ituzaingó al 1700, en la citada localidad de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Fuentes policiales indicaron que tres hombres ingresaron por una ventana ubicada en la parte trasera del domicilio y, tras despertarla, la arrastraron de los pelos y la golpearon reiteradas veces.

La mujer indicó a los efectivos de la comisaría 6ta. de San Martín que los delincuentes la golpearon con la culata de una pistola en la cabeza y en la cara; antes de huir, los asaltantes se llevaron dinero en efectivo y una pistola calibre .32 propiedad de la víctima.

La jubilada fue trasladada al hospital Belgrano donde fue atendida y luego dada de alta. Quinteros afirmó que "tiene miedo" de que vuelvan los delincuentes ya que ella vive sola desde que quedó viuda.

"Me hicieron una tomografía y me dijeron que las lesiones son internas. Tengo los brazos y la rodilla a la miseria, no puedo caminar. Los ojos ayer los tenía cerrados", detalló.

Y concluyó: "Estoy pensando en irme a un lugar más chiquito. Voy a tener que hablar con una psicóloga que me pueda ayudar".